Rebus Pellegrini, ora Wijnaldum può togliergli il posto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La stagione di Lorenzo Pellegrini è stata a dir poco deludente, specie se commisurata alle aspettative di un giocatore tra i più pagati della rosa romanista e che l’anno scorso era risultato tra i migliori dei suoi in termini di gol e assist.

“Ne vorrei tre di Pellegrini“, aveva detto Josè Mourinho parlando del suo capitano. Chissà se ora, alla luce delle recenti prestazioni del capitano, il tecnico portoghese ha ancora questa idea. Difficile crederlo, anche perchè il cattivo stato di forma del sette rischia di costargli addirittura la titolarità.

Il rientro di Wijnaldum, che martedì contro la Cremonese ha giocato per tutta la partita risultando uno dei pochi a salvarsi, può mettere in crisi l’intoccabilità di Pellegrini: domenica sera arriva la Juventus all’Olimpico e Mou si affiderà ai suoi uomini migliori. Scontata la presenza sia di Matic che di Cristante in mediana, a cui lo Special One pensa di aggiungere un giocatore in grado di sdoppiarsi tra centrocampo e attacco.

Il ruolo che ha sempre ricoperto Pellegrini fino a ora. Ma col recupero ormai completo di Wijnaldum, il sette non può più dormire sonni tranquilli. Contro i bianconeri è dunque lecito aprire un ballottaggio per quel ruolo tra l’olandese e il capitano, apparso decisamente in un momento no di forma psico-fisica che non si può più ignorare.

Giallorossi.net – F. Turacciolo