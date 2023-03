“ON AIR!” – CENTO: “Se passa l’idea che alla Roma le puoi fare tutto, la stagione è finita”, ROSSI: “Serra incapace e arrogante, non deve più fare l’arbitro”, AGRESTI: “Ormai sembra che lo scempio di Cremona sia colpa sua”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “L’arbitro Serra non deve mai più presentarsi su un campo da gioco, né per fare il Var, né per fare il 4° uomo, né per fare l’arbitro. Perchè è un incapace con picchi di arroganza e discriminazione culturale, che ne impedisce totalmente la possibilità di essere arbitro imparziale di qualcosa. Perchè uno che dà dei romani di me*da ai giocatori e lo staff della Roma Primavera, e poi dice quelle cose al nostro allenatore, visto che è così quello non si può presentare. Fra l’altro quando Mou si è presentato negli spogliatoi, non ha avuto neanche le palle di dire quello che gli aveva detto. Uno così, che non ha consistenza, umana, professionale, calcistica, non si può più presentare in campo… Roma-Juve? Se perdiamo, ve lo dico subito, ci riprendono matematico…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “E’ vero che Serra non influisce sullo svolgimento della partita ma inserito in un contesto generale lui avrà comunque inciso su altri campi, e questo è un fattore. Come ambiente dobbiamo crescere perchè ancora parliamo di Serra, io mi voglio augurare che dentro a Trigoria non se ne parli più e che ci si concentri unicamente su Roma-Juventus… I giocatori sanno per primi della figura che hanno fatto con la Cremonese e spero abbiano voglia di riscattarsi domenica sera. Speriamo di riprenderci quei tre punti persi contro i bianconeri, e pure nel derby. Domenica mi aspetto scelte diverse, a cominciare da Karsdorp a destra…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mi chiedo perchè la Roma non abbia fatto una nota in difesa del proprio tecnico, perchè qua c’ha ragione lui tutta la vita. Si parla di un arbitro che ha preso Mourinho e ha cominciato a insultarlo, e quindi ora sarebbe da radiare questo qua e togliere le due giornate a Mourinho. Quello che è successo è veramente clamoroso, e questo al di là della partita, perchè lo stesso allenatore ha detto che non c’entrava niente con la sconfitta, che è stata vergognosa… Tutti i giornali e le radio che si sono schierati contro Mourinho e a favore di Serra sono quelli che sono anti Roma…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Serra non ha offeso solo Mourinho, ma la Roma stessa. Se passa l’idea che alla Roma le puoi fare tutto, la stagione è finita. Perchè poi potremmo parlare delle designazioni per Roma-Juventus… Io vi do l’appuntamento a domenica sera dopo la partita…io la metto lì. Se nel momento decisivo del campionato ci si può permettere di dire certe cose a Mourinho e alla Roma, allora è finita… Dybala e Pellegrini? Ma teniamoceli stretti giocatori così, ma se li togliamo chi ci mettiamo? Quando lo hai fatto in Coppa Italia stavamo tutti a criticare…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Se volete dirmi che il processo degli arbitri è più importante della sconfitta della Roma con la Cremonese, a me non mi convincete. Io avrei preferito sentire la società che dopo quella gara si presenta ai microfoni e chiede scusa ai tifosi per la partita ignobile giocata, e non per l’arbitraggio o per Serra…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “L’atteggiamento del quarto uomo è stato fuori luogo, con queste mani in saccoccia, questo atteggiamento un po’ da coattello… Però il problema nostro non è quello, il problema nostro ora è la Juve…La mia formazione per domenica? Rui, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp o Celik a destra, perchè Zalewski è impresentabile ed è meglio che si rimetta in sesto… Poi Spinazzola, Cristante, Matic, Dybala, Abraham…il dualismo è tra Pellegrini e Wijnaldum…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “A me sembra che il quarto uomo sia messo lì apposta per sentire quello che dicono gli allenatori… La Roma martedì ha giocato da 4, e la terna arbitrale anche da meno. Gli arbitri hanno un atteggiamento che non capisco. Già sono scarsi di loro, e in più ci mettono pure la presunzione…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Io credo a quello che ha detto Mourinho, ma non lo giustifico minimamente. Serra ha sbagliato nei comportamenti, che abbia detto quella frase o un’altra poco importa, Mou è stato ferito nell’orgoglio e ci credo…ma non lo giustifico minimamente, perchè ha sbagliato. Lui dice all’arbitro che deve cacciare anche Serra: ma è scemo o ci fa? Ti pare che l’arbitro caccia il quarto uomo…La sconfitta della Roma con la Cremonese però è molto più clamorosa di quello che è successo tra Mourinho e Serra…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La strategia di Mourinho ormai è chiara. Si parla da giorni di quanto successo con Serra e non parliamo della vittoria della Cremonese, la prima di questo campionato. Sembra quasi che la Roma abbia compiuto questo altro scempio tecnico per colpa di Serra, e non è così. Mourinho deve rispondere di quello che sta facendo la squadra, a cominciare dall’eliminazione in Coppa Italia. Gli arbitri sono così, spesso hanno atteggiamenti sbagliati e spesso non sono all’altezza delle situazioni, ma queste cose non sono mai capitate con Pioli o Inzaghi, saranno stati espulsi pure loro ma non hanno mai fatto tutto quello che fa Mourinho. Lui è sempre la vittima degli arbitri, eppure ha allenato spesso squadre di potere. A volte anche gli allenatori dicono cose pesanti, che però passano sotto traccia… Il futuro di Mourinho? Se la Roma non dovesse andare in Champions, è molto probabile che lui non resti anche perchè la Roma ritiene che con questa squadra in Champions ci dovevi andare. e quindi le due volontà potrebbero coincidere….”

Tony Damscelli (Radio Radio): “Io non voglio difendere Mourinho, perchè ne ha di illustri anche per motivi squisitamente mercantili, però gli arbitri la fanno sempre franca. Mi disturba questo atteggiamento degli arbitri che sono diventati gli attori protagonisti di questo gioco. E’ una corporazione chiusa quella degli arbitri, e si permettono la qualunque e atteggiamenti scorretti, di una prepotenza volta ad affermare il proprio potere. Con questo non voglio difendere Mourinho, ma occhio a non proteggere sempre questa casta…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!