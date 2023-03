Lazio U14 all’attacco di Mourinho: “Insulti e inviti a perdere tempo, gesti vergognosi da chi dovrebbe dare il buon esempio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lo staff della Lazio under 14 va all’attacco di Josè Mourinho, reo di essersi comportato male durante il derby vinto tre giorni fa a Trigoria e dopo il quale il tecnico si è fatto immortalare in uno scatto diventato virale.

“I giocatori della prima squadra e Mourinho avrebbero assunto un atteggiamento che va in contrapposizione con le linee del rispetto e della sportività, invitando i ragazzi dell’Under 14 a perdere tempo in continuazione visto il vantaggio e avrebbero insultato gli avversari“, l’accusa della Lazio riportata oggi da Leggo (F. Balzani).

“Gesti vergognosi soprattutto da parti di chi a questi ragazzi dovrebbe dare l’esempio“, conclude il club biancoceleste.

Fonte: Leggo