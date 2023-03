Tiago Pinto tenta il colpo Söyüncü a parametro zero per la difesa della Roma

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Senza Chris Smalling la difesa della Roma traballa. L’inglese è il perno del reparto arretrato e se manca, Kumbulla, Mancini e soprattutto Ibanez perdono un punto di riferimento fondamentale.

Tiago Pinto deve quindi pensare a un rinforzo di esperienza e affidabilità per la retroguardia giallorossa del prossimo anno. E l’obiettivo, rigorosamente a parametro zero, è il turco Caglar Söyüncü, 26 anni, difensore di piede destro del Leicester.

In Spagna scrivono che il turco, libero di firmare con un altra squadra per il prossimo giugno, abbia firmato un pre-contratto con l’Atletico Madrid. In realtà, sostiene oggi Il Messaggero (G. Lengua), esiste margine per inserirsi. E il gm ci sta provando.

Fonte: Il Messaggero