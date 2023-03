Rui Patricio flop, la Roma cambia: Vicario, Carnesecchi o Martinez

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Martedì scorso a Cremona la prestazione di Rui Patricio ha sollevato più di qualche perplessità, non tanto in occasione del primo gol, quanto per il fallo che ha determinato il rigore del 2-1.

Più in generale, l’estremo difensore giallorosso è ultimo in serie A per percentuale di reti evitate, secondo i dati che vengono analizzati attraverso i «Post shot xG», uno strumento che esamina la probabilità che il portiere salvi la porta rispetto ad una conclusione.

Secondo questo modello, il portoghese ha subìto più gol rispetto alle attese ed è il portiere con più errori decisivi (2) insieme a Dragowski e Falcone. Anche per questo motivo la Roma sta valutando seriamente l’ipotesi di investire su un nuovo portiere più giovane fin dalla prossima estate.

Il nome più caldo è quello di Guglielmo Vicario, 26 anni che ha una valutazione intorno ai quindici milioni di euro, ma nell’operazione potrebbero entrare alcuni giovani del vivaio giallorosso. L’alternativa che piace di più in Italia è quel Carnesecchi che martedì scorso è stato raramente impegnato da Belotti e compagni.

All’estero invece intriga il profilo di Emiliano Martinez, campione del mondo con la nazionale argentina che lascerà l’Aston Villa in estate. Portiere molto istintivo, coraggioso, che a volte va sopra le righe. Lo scoglio più grande riguarda il costo del suo cartellino, che si si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Fonti: Corriere dello Sport / Corriere della Sera