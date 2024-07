Calciomercato Roma, Aouar vicinissimo all’Al-Ittihad: ai giallorossi circa 15 milioni di euro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In uscita dalla Roma dopo una sola stagione con la maglia giallorossa, Houssem Aouar è molto vicino al trasferimento in Arabia Saudita.

Secondo il portale Corrieredellosport.it, che cita media arabi, l’Al-Ittihad sarebbe sul punto di portare il centrocampista giallorosso nella Saudi League: il club, infatti, avrebbe offerto alla Roma una cifra di 15 milioni di euro più bonus per l’ex Lione.

Ghisolfi vorrebbe ottenere qualcosa in più dalla cessione di Aouar, ma stando alle indiscrezioni in Arabia la chiusura della trattativa sarebbe prevista nelle prossime 48-72 ore. Anche il portale francese de L’Equipe conferma come l’affare sia molto vicino alla conclusione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!