Calciomercato Roma, Arquilla: “Da quello che so, i giallorossi vogliono Milenkovic”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ai microfoni di Lady Radio, l’intermediario di mercato Angelo Arquilla ha rivelato un interessamento della Roma e di Tiago Pinto per Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina.

I giallorossi infatti sono alla ricerca di un difensore per rimpiazzare Smalling, ai box ormai da mesi. “Per quanto ne so la Roma vuole Milenkovic, ma i viola chiedono molti soldi e ad oggi i capitolini non sono disposti a investire tanto sul serbo”.

La Fiorentina, dal canto suo, sembra interessarsi a Belotti: “Può essere il rinforzo ideale per Italiano, tutto dipende dal ritorno di Abraham e dalla volontà della Roma, che vorrà senz’altro dei soldi”.

L’incastro di mercato potrebbe risolversi con uno scambio, considerando l’abbondanza che avranno i giallorossi nel reparto avanzato col rientro dell’attaccante inglese.

Fonte: Lady Radio