Roma indifesa, Mou lancia l’allarme

AS ROMA NEWS – Due rinforzi. Josè Mourinho chiede non uno, ma due difensori alla Roma per affrontare la seconda e decisiva parte di stagione che i Friedkin sperano possa portare alla qualificazione in Champions League.

Ma per raggiungere l’obiettivo bisognerà porre rimedio a una rosa che si farà davvero cortissima in difesa dal prossimo gennaio. Smalling non dà segnali di miglioramento, e non si sa se e quando tornerà disponibile, e soprattutto in quali condizioni sarà. Il centrale inglese tra 5 giorni festeggerà il 34esimo compleanno, e sarà decisamente amaro visto che quest’anno il suo campionato non è di fatto mai cominciato.

Mourinho perderà anche Ndicka per circa un mese vista la partenza del centrale ivoriano per la Coppa d’Africa. Kumbulla è ancora ai box e avrà bisogno di almeno un altro paio di mesi per rimettersi in forma. A disposizione del tecnico resteranno solo Mancini e Llorente: davvero troppo poco per affrontare campionato e coppe.

Per questo Mourinho ha fatto presente la sua preoccupazione a Tiago Pinto: per fronteggiare l’emergenza c’è bisogno di due difensori centrali. Il primo era quello che l’allenatore si aspettava già a fine mercato estivo, dopo aver perso Ibanez. Il secondo è quello che dovrà rimpiazzare Smalling, il cui ritorno resta un mistero. Ma senza il centrale inglese la Roma perde tantissimo, e sostituirlo non sarà facile.

A Dier, Kiwior, Chalobah e Sarr, si aggiunge ora il profilo di Milenkovic della Fiorentina. Il 26enne serbo è un pallino di Pinto, ed era già finito nei radar del gm la scorsa estate: possibile un affare con i viola, con Belotti diretto verso la Toscana.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Tuttosport