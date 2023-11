Giallorossi in nazionale: Argentina ko, Paredes e Dybala in panchina. Ok Aouar con l’Algeria, out Bove in U21

NOTIZIE AS ROMA – Nella notte si è giocata la partita di qualificazione mondiali tra Argentina e Uruguay, terminata 0-2 a favore degli ospiti grazie ai gol di Araujo al 41′ e Nunez all’87’.

I due giallorossi convocati, Leandro Paredes e Paulo Dybala, sono rimasti in panchina per tutto il match, risparmiando energie in vista del prossimo impegno.

Novanta minuti per Aouar con l’Algeria, che batte 3 a 1 la Somalia: Apre l’autogol di Adbi, poi gli algerini raddoppiano con Bounedjah e calano il tris con Slimani, in mezzo la rete di Abatari.

Solo panchina per Rui Patricio nella vittoria per 2 a 0 sul campo del Liechtestein. Out Bove con l’under 21 azzurra che ha demolito San Marino per 7 a 0.

Giallorossi.net – F. Turacciolo