LIVE! Calciomercato Roma, Hummels di nuovo a un passo: visite mediche fissate per domani, contratto di un anno a 2 milioni più bonus

AS ROMA NEWS – La Roma ha rotto gli indugi, e lo stesso vale per Mats Hummels: il club giallorosso e il difensore centrale stanno per arrivare a un accordo.

Nelle ultime ore infatti la trattativa ha avuto un’accelerata importante, con l’affare ormai ai dettagli: Hummels diventerà un nuovo calciatore della Roma e firmerà un contratto di un anno.

A rivelarlo in questi minuti è Gianluca Di Marzio di Sky Sport su X. Mats Hummels, 35 anni, sarà l’ultimo rinforzo di questo mercato estivo 2024 di Ghisolfi, e affiancherà Mancini, Ndicka ed Hermoso nel quartetto di centrali della rosa romanista.

AGGIORNAMENTO ORE 22.00 – Secondo il portale del Corriere dello Sport sarebbe tutto fatto per Hummels alla Roma, con tanto di visite mediche già fissate per domani. Il giocatore tedesco firmerà un contratto di un anno con rinnovo automatico per il secondo al 50% delle presenze. Il centrale guadagnerà circa 2 milioni di euro più bonus.

AGGIORNAMENTO ORE 21:35 – Aggiornamenti più cauti arrivano da Fabrizio Romano: la Roma oggi avrebbe proposto a Hummels una nuova offerta migliorata di contratto, con il difensore tedesco che deve dare una risposta definitiva ai giallorossi.

