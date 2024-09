LIVE! Clamoroso Roma, con Hummels può arrivare anche Manolas. Corsport.it: “Possibilità concreta”, Di Marzio: “Offerto un contratto da 500 mila euro”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Hermoso, Hummels e non solo. Questa coda di mercato potrebbe essere davvero inaspettata per quello che riguarda la Roma.

Stando a quanto riferisce il portale Corrieredellosport.it, resta viva la pista che porta a Manolas, ex giallorosso tra il 2014 e il 2019. Per lui, amato dalla tifoseria, che ha negli occhi ancora quel gol al Barcellona nella serata magica del 3-0 dell’Olimpico del 10 aprile 2018, sarebbe un ritorno gradito.

La possibilità, scrive l’edizione on line del Corriere dello Sport, è concreta. Manolas andrebbe a consolidare il blocco dei centrali di De Rossi, dando al tecnico un difensore che conosce già Serie A e ambiente romanista.

AGGIORNAMENTO ORE 22:00 – Conferme arrivano da Gianluca Di Marzio: la Roma ha offerto a Kostas Manolas un contratto di un anno a 500 mila euro. Il greco potrebbe essere dunque il quinto difensore centrale in rosa, perchè i giallorossi stanno chiudendo per Hummels in questi minuti (LEGGI QUI)

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!