Roba da Mats

AS ROMA NEWS – La Roma chiude il mercato col botto. Dopo una lunghissima corte, cominciata all’inizio dell’estate, Mats Hummels ha deciso: proseguirà la sua prestigiosa carriera in maglia giallorossa.

Ieri il sì del tedesco alla nuova proposta giallorossa, che ha messo sul piatto un contratto di un anno con rinnovo automatico per il secondo al 50% delle presenze del 35enne, che guadagnerà circa 3 milioni, compresi i bonus. L’arrivo di Hummels nella Capitale per svolgere le visite mediche è previsto oggi, mercoledì 4 settembre, intorno a mezzogiorno.

Ma le sorprese non finiscono qui, perchè proprio quando la Roma chiudeva l’affare con il centrale tedesco ha cominciato a spargersi la voce di un clamoroso ritorno a Trigoria di Kostas Manolas. Il greco ieri aveva lanciato segnali chiarissimi sui social, pubblicando un disegno che lo ritraeva in maglia giallorossa e il messaggio “certi amori non finiscono“.

In serata l’indiscrezione trova conferme: De Rossi vorrebbe con sé anche l’ex giallorosso, che con lui da giocatore visse, da protagonista, la storica rimonta sul Barcellona. Manolas è disposto ad accettare un contratto da 500 mila euro pur di tornare a vivere l’aria di Roma.

Ghisolfi, che ha tempo fino alla mezzanotte di oggi per consegnare le liste Uefa, conclude il mercato estivo con ben tre centrali, segnale che qualcosa nella testa di De Rossi potrebbe essere cambiato: con Mancini, Ndicka, Hermoso, Hummels e Manolas a disposizione, il ritorno a una difesa a tre appare scontato.

Fonti: Il Romanista / Corriere dello Sport / Leggo / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero

