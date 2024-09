Così De Rossi passa alla difesa a tre e fa felice Dybala

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con un pacchetto arretrato come quello che avrà De Rossi a disposizione a brevissimo, il cambio di modulo sembra una possibilità davvero molto concreta.

L’arrivo già perfezionato di Mario Hermoso, quello ai dettagli di Hummels (oggi si chiude) e la suggestione di riportare a casa Manolas cambiano le carte in tavola a Trigoria. L’allenatore, complice la mancanza di terzini particolarmente adatti alla difesa a 4, potrebbe tornare a giocare con il 3-5-2.

Un sistema di gioco che farebbe felice Dybala, che con il 4-3-3 caro a DDR è finito in panchina due volte su tre in questo avvio di stagione. Con il cambio di modulo la Joya può giocare da seconda punta accanto a Dovbyk, facendo sentire meno solo il centravanti ucraino, poco servito in queste prime partite, e riducendo il lavoro difensivo che gli viene chiesto sulla fascia.

Questa un’ipotesi di come potrebbe giocare la Roma con il 3-5-2: Svilar; Mancini, Hermoso (Hummels), Ndicka; Soulé (Celik), Koné, Cristante (Paredes), Pellegrini (Le Fée), Saelemaekers (Angelino, Zalewski); Dybala (El Shaarawy) e Dovbyk (Shomurodov). Senza contare che con questa rosa, De Rossi potrebbe mescolare i moduli, anche in base ai giocatori a disposizione e all’avversario che dovrà affrontare.

Fonti: Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!