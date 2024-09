KONÈ: “Roma punto di svolta della mia carriera, club che mi permette di avere più ambizioni”

NOTIZIE AS ROMA – Dopo l’esordio con la maglia della Roma, per Manu Koné è arrivato il momento di esordire anche con la Francia. Dal ritiro della sua nazionale, intanto, il nuovo centrocampista giallorosso ha parlato in conferenza stampa. Koné si è soffermato anche sul suo trasferimento alla Roma.

Le sue parole: “È un grande orgoglio essere stato convocato per una partita di Serie A e aver debuttato. E’ un sogno che contavo di realizzare nel breve periodo. Il trasferimento alla Roma mi permette di avere più ambizioni. Ho parlato con l’allenatore, il progetto mi ha convinto, non vedo l’ora giocare nella Roma”.

“La trattativa è stata molto rapida – ha aggiunto Koné -. È successo tutto velocemente. So che sono a un punto di una svolta nella mia carriera. Sono nella nazionale francese, gioco nella Roma, sta a me dimostrare che posso restare a questi livelli”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!