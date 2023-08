Calciomercato Roma, avviati i contatti con l’Atalanta per Muriel: c’è l’ok di Mourinho

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo Arnautovic. Tiago Pinto ha avviato i contatti con l’Atalanta per avere Luis Muriel, 32 anni, come rinforzo d’esperienza per l’attacco del prossimo anno.

Lo rivela in questi minuti Alfredo Pedullà attraverso i propri canali social. Il centravanti colombiano, più volte accostato ai giallorossi negli anni passati, è un giocatore che piace molto a Josè Mourinho e dunque lo Special One sarebbe contento di averlo in giallorosso.

Anche il calciatore ha espresso più volte in passato il suo gradimento per la destinazione capitolina. Il giocatore è stato proposto, trovando aperture dalla Roma che ora valuta seriamente l’operazione.

L’altro nome in ballo al momento è quello di Marko Arnautovic, 34 anni, ma il Bologna per adesso spara alto per liberare il suo attaccante e chiede ben 9 milioni di euro, cifra che Pinto ritiene esagerata.