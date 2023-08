CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 7 agosto 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:00 – ARNAUTOVIC, GIALLO SUL RILANCIO – Tiago Pinto ha offerto al Bologna 3,5 milioni di euro per avere Arnautovic (34). Dopo il no di Sartori, il gm avrebbe rilanciato arrivando a sei milioni di euro. Ai dirigenti del Bologna però non risulta essere pervenuta questa offerta. Le parti continuano a trattare. (Corriere dello Sport)

Ore 9:10 – IL BOLOGNA CHIEDE BOVE – Nel corso delle trattative per Arnautovic, il Bologna ha chiesto alla Roma il cartellino di Edoardo Bove (21) come contropartita per l’attaccante, che gli emiliani valutano 9 milioni. (Il Messaggero)

Ore 8:20 – MATIC TENTATO DAL RENNES, SI PREPARA L’OFFERTA – Nemanja Matic (35) è tentato dalla proposta di contratto pluriennale avanzata dal Rennes, la Roma fa muro. Gli intermediari sono al lavoro per presentare un’offerta di 6-7 milioni che possa far vacillare i giallorossi. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – TIAGO PINTO CORTEGGIA DOMINGUEZ – Tiago Pinto sta continuando a seguire con grande interesse Nicolàs Dominguez (25), centrocampista argentino del Bologna: Calafiori, nel mirino degli emiliani, può essere una chiave di svolta visto che la Roma vanta il 40% sulla futura rivendita del terzino. (Gazzetta dello Sport)

(In aggiornamento…)

