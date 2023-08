Morata verso il rinnovo di contratto fino al 2027: il suo futuro è all’Atletico Madrid

NOTIZIE AS ROMA – Sembra essere definitivamente tramontata la possibilità di vedere Alvaro Morata con la maglia della Roma: il giocatore, un po’ a sorpresa, potrebbe addirittura prolungare il suo contratto con l’Atletico Marid.

Stando a quanto rivela in questi minuti l’esperto di mercato Fabrizio Romano su Twitter, l’attaccante si è deciso a restare nel suo attuale club dopo aver avuto un colloquio con l’allenatore Diego Simeone.

L’Atletico ha deciso di proporgli un rinnovo di contratto fino al 2027 nonostante il calciatore ne abbia firmato uno da poco con scadenza 2026. L’ipotesi Roma è sempre più lontana.

EXCL: Atletico Madrid offered new deal to Álvaro Morata, concrete possibility to stay and sign new contract valid until June 2027 🚨🔴⚪️ #Atléti

Morata signed until 2026 recently but can extend for one year more.

He’s now expected to stay at Atléti after speaking to Simeone. pic.twitter.com/bnHvkGNqLk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023