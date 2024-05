Calciomercato Roma, Azmoun saluta i giallorossi: è a un passo dal Siviglia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sardar Azmoun non proseguirà la sua carriera alla Roma, con i giallorossi che non sembrano intenzionati a riscattare il centravanti iraniano. Il centravanti però non farà ritorno al Bayer Leverkusen, proprietario del cartellino.

Azmoun infatti, assicurano dall’Iran, è a un passo dal trasferimento al Siviglia. Il club spagnolo aveva corteggiato pesantemente l’attaccante già lo scorso gennaio, ma la Roma non ha voluto saperne di interrompere anzitempo il prestito del calciatore.

Con la maglia giallorossa Azmoun ha collezionato in stagione 29 presenze realizzando 3 gol e 4 assist. Un bottino che non gli è valso la riconferma al centro dell’attacco romanista. Il suo futuro è in Spagna, col Siviglia pronto ad acquistarlo dal Bayer.

Fonte: Varzesh3

