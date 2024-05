Calciomercato Roma, Cherubini di nuovo vicino alla Juventus: trasferimento a parametro zero

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si torna a parlare del futuro di Luigi Cherubini, 20 anni, attaccante e capitano della Roma Primavera che ieri ha centrato la qualificazione alla finale scudetto che i giallorossi giocheranno contro il Sassuolo.

Il sette giallorosso, tra i migliori in campo anche ieri nel derby vinto contro la Lazio per 3 a 2, sembra essere di nuovo a un passo dal trasferimento alla Juventus, stavolta a parametro zero. Lo riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Cherubini era stato vicinissimo ai bianconeri già lo scorso inverno nell’ambito del prestito di Huijsen, ma poi l’affare saltò per un problema al ginocchio del calciatore.

Cherubini era rimasto alla Roma per operarsi alla cisti e tutto sembrava volgere al meglio, con l’attaccante che veniva dato prossimo al rinnovo di contratto con i capitolini. L’esterno offensivo però, arrivati alla fine della stagione, è ancora a scadenza, e la Juventus sembra di nuovo pronta a farsi sotto: la firma di Cherubini con i bianconeri viene data come molto probabile.

Fonte: Corriere dello Sport

