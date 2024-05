DE ROSSI: “Un piacere questa partita contro il Milan. Di Bartolomei esempio di cosa significhi essere romanista”, SMALLING: “Vogliamo far divertire la gente”

AS ROMA NOTIZIE – Daniele De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dall’Australia, dove venerdì alle 12 la Roma affronterà il Milan in amichevole. “Siamo molto contenti di essere qui, grazie per questo invito, è sempre bello vivere un’esperienza di questo genere, siamo stati già con la Roma in Australia alcuni anni fa fa e mi fa piacere giocare questa partita contro il Milan“, le parole del tecnico.

“L’anniversario della morte di Ago è sempre triste per ogni romanista. Io ero molto piccolo e non l’ho vissuto, ma dai racconti di mio padre e dei miei amici più vecchi comprendo quanto sia forte il legame con ogni romanista. Lui ha lasciato l’esempio di cosa significhi essere romano e romanista. E dobbiamo onorarlo e ricordarlo ogni volta che indossiamo questa maglia”.

Anche il difensore giallorosso Chris Smalling ha avuto modo di parlare ai media presenti: “Sono già stato qui in passato, lo stadio è stupendo e affascinante e sarà una bella partita anche per far divertire la gente, qui c’è entusiasmo per il calcio, i tifosi ti aspettano fuori dall’albergo per un autografo o una foto. È bello essere qui”.