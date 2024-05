“ON AIR!” – FOCOLARI: “Icardi il centravanti più forte che la Roma può prendere”, PRUZZO: “Prima di scaricare Abraham ci penserei 10 volte”, TORRI: “Idee chiare nella testa di De Rossi, non in quella della società”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “I sei intoccabili di De Rossi che leggo sui giornali sarebbero Svilar, Mancini, Ndicka, Cristante, Pellegrini ed El Shaarawy. In questo elenco non c’è Paredes, e questo mi dà da pensare che la lista sia solo dedotta e non tradotta… De Rossi secondo me non ha detto “tenete questi e vendete tutto il resto”, perchè sennò devi comprare 20 giocatori, e questo non si può fare… Io di una cosa sono certo: che De Rossi non risponde ai giornalisti. Lui ha avuto sempre un rapporto di cordiale repulsione per i giornalisti…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Per me la frase fondamentale pronunciata da De Rossi è una: “Purtroppo ci sono giocatori che per me sono incedibili che però magari non riusciremo a trattenere per certi motivi e altri che magari vorremmo cedere e che invece resteranno qua. A quel punto io dovrò essere bravo a farli rendere al meglio…“. E’ la frase di un allenatore che sa che la rosa del prossimo anno non dipenderà solo dai suoi desideri, ma dovrà essere un compromesso tra quello che lui vuole e quello che lo società potrà fare. Nella lista degli incedibili sei calciatori sono pochi, secondo me si arriva a 10-11 giocatori. Io alla lista dei sei ci metto dentro anche Angelino, Llorente, Baldanzi e Paredes…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Io sono dell’idea che bisogna creare un modello Roma, e non stare sempre a scimmiottare i modelli degli altri… Conte vuole Dybala? Ho la sensazione che l’argentino abbia degli agenti molto bravi a fare il loro mestiere, e in una fase in cui devi incontrare il nuovo ds e trattare il rinnovo, certe voci aiutano nella trattativa. Ma mi sembra strano che Conte, uno che punta forte sull’intensità anche negli allenamenti, voglia un giocatore che si fa spesso male quando si alzano i ritmi… Poi vedremo, magari davvero il Napoli pagherà la clausola, in questo caso da 20 milioni…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Sarà interessante vedere come De Rossi svilupperà il suo progetto alla luce di quanto maturato quest’anno. E spero che avrà a disposizione una squadra rispondente alle sue esigenze e alle sue indicazioni. Gli innesti dovranno essere numerosi e di qualità…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ieri la Roma Primavera ha vinto il derby con la Lazio, e ho sentito un sacco di gente dire “mettiamo questi e togliamo gli altri”… ma perchè dobbiamo fare così? Magari mandiamoli a giocare in prestito, oppure li tieni in prima squadra e piano piano li metti dentro come faceva Mourinho…ma la priorità deve essere comprare giocatori… I giornali scrivono tutti i giorni che De Rossi vuole Chiesa e David, così poi quando la Roma non li prenderà l’accolleranno tutte a lui, e si dirà che è stato De Rossi a non riuscire a prenderlo…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ghisolfi ha il superpotere dell’invisibilità… Anche le persone che lavorano a Trigoria non lo hanno mai visto. Nessuno in città lo ha mai visto… Si continua a scegliere la strada del silenzio, quasi dell’anonimato…Ghisolfi inaugura se possibile ancora di più un periodo di mutismo…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma ha tempo fino a domani notte per comunicare il riscatto di Angelino al Lipsia. Io mi sono informato: basta una mail da mandare ai tedeschi per farlo. Fra l’altro mi risulta che De Rossi abbia chiesto alla società di riscattarlo, e dunque succederà. Ma non dovesse succedere, non sarebbe un bel segnale. Se l’allenatore ti chiede di riscattare un giocatore a 5 milioni pagabili in tre anni, lo devi fare. Probabilmente lo avranno fatto, forse si sono dimenticati la email del Lipsia… Se è chiara la strada da seguire sul mercato nella Roma? Secondo me è chiara nella bella testa di De Rossi. Nel resto della società questa chiarezza non c’è…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sono più tranquillo rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno avevi solo Belotti, quest’anno hai anche Abraham. La Roma cercherà altre opportunità ma ha comunque un attaccante che il primo anno ha fatto quello che ha fatto. Abraham può avere mercato, ma se dovessi cederlo a quel punto devi sostituirlo con uno di pari livello. Con 35 milioni dovresti prendere l’attaccante del Lille (Jonathan David, ndr), ma non saresti sicuro che sia un giocatore capace di coprirti il ruolo di titolare. E quindi prima di scaricare Abraham ci penserei non una, ma dieci volte…E poi deve capire cosa fare con Dybala: sai che gioca poche partite ma quelle che gioca te le fa vincere…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Quanto è valutato attualmente Icardi? Perchè noi parliamo di Roma e Lazio a caccia di un centravanti, ma secondo me il centravanti più forte che c’è in circolazione è proprio Mauro Icardi…Icardi è un centravanti che vale Lautaro. Io non credo che ci sia di meglio in giro, e se avesse un’offerta da Roma io penso che l’accetterebbe…”

