Roma, via alle grandi manovre in attacco: Abraham può partire, Ghisolfi punta David e Guirassy

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Le grandi manovre in casa Roma per quello che riguarda l’attacco del prossimo anno sono già iniziate. Romelu Lukaku lascerà Trigoria, così come Sardar Azmoun. Ma anche la permanenza di Tammy Abraham è in forte dubbio.

Dentro il quartier generale giallorosso sono ore di riflessione circa il futuro dell’inglese: molto, se non tutto, dipenderà dalle offerte che riceverà nei prossimi giorni. Lo sbocco più probabile è un ritorno in Premier: l’ex general manager Tiago Pinto potrebbe farci un pensierino per il suo Bournemouth, il Chelsea con il nuovo corso targato Maresca anche, ma non certo alle cifre che la Roma un anno fa pensava di guadagnarci (40 milioni).

In entrata invece il piano A è Jonathan David del Lille. Obiettivo ambizioso: l’attaccante 24enne va in scadenza il prossimo anno e su di lui è pronta ad accendersi un’asta di mercato. Il prezzo oscilla intorno ai 35 milioni, e se entreranno in gioco i club inglesi ci sarà poco spazio di manovra. Ma il canadese non è l’unico nome su cui sta lavorando Ghisolfi.

Uno dei profili monitorati con grande attenzione è Serhou Guirassy, 28 anni e 28 gol in altrettante partite con lo Stoccarda quest’anno. Ha un contratto che scade nel 2026, ma una clausola rescissoria di 17,5 milioni che lo rende molto appetibile. E poi, nei colloqui già andati in scena per Jeremie Boga, è stato proposto anche Simon Banza, 27enne congolese, 21 reti con il Braga, ex Lens, che Ghisolfi conosce bene.

Fonti: Il Messaggero / Skysport.it

