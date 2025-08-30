Calciomercato Roma, Baldanzi dice sì al Verona: cifre e formule dell’affare

Tommaso Baldanzi è a un passo dal trasferimento all’Hellas Verona. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il trequartista classe 2003 non rientra nei piani di Gian Piero Gasperini e ha già dato il proprio via libera al cambio di maglia.

Roma e Verona hanno trovato l’intesa sulla formula: prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Resta però da sciogliere il nodo legato all’ingaggio. Attualmente Baldanzi percepisce 1,5 milioni a stagione, cifra considerata fuori portata per i parametri del club veneto. Per questo motivo, la società gialloblù punta a un accordo con la Roma che preveda la copertura di una parte dello stipendio.

Il trasferimento appare comunque ben avviato: nelle prossime ore verranno definiti i dettagli e permettere a Baldanzi di iniziare la sua nuova avventura in Serie A con la maglia dell’Hellas Verona.

Fonte: Gazzetta dello Sport