Calciomercato Roma, Baldanzi dice sì al Verona: cifre e formule dell’affare

Tommaso Baldanzi è a un passo dal trasferimento all’Hellas Verona. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il trequartista classe 2003 non rientra nei piani di Gian Piero Gasperini e ha già dato il proprio via libera al cambio di maglia.
Roma e Verona hanno trovato l’intesa sulla formula: prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Resta però da sciogliere il nodo legato all’ingaggio. Attualmente Baldanzi percepisce 1,5 milioni a stagione, cifra considerata fuori portata per i parametri del club veneto. Per questo motivo, la società gialloblù punta a un accordo con la Roma che preveda la copertura di una parte dello stipendio.
Il trasferimento appare comunque ben avviato: nelle prossime ore verranno definiti i dettagli e permettere a Baldanzi di iniziare la sua nuova avventura in Serie A con la maglia dell’Hellas Verona.
Fonte: Gazzetta dello Sport
pure lo stipendio dobbiamo pagare a se non potete non lo prendo
insomma glielo regaliamo e gli paghiamo pure una parte dello stipendio i grandi affari della Roma
Il pagamento di una parte dello stipendio e il prestito sono tipiche operazioni con gli esuberi.
La sua giusta dimensione, sui soldi non commento, in due anni ha fatto davvero poco.
mancano Pellegrini e Cristante…..e poi ci siamo liberati di tutti i campioni del sesto posto!!!!!
Manca pure Dybala se dici così.
E pure Mancini. Per troppi tifosi vale ahimè la regola che se uno fa er coatto e ce la mette tutta allora è forte e merita la maglia a vita.
prestito con diritto a 8 milioni non ci voglio credere.
sarà un prestito secco e poi il prossimo anno lo puoi rivalutare ed eventualmente vendere a cifre maggiori
non dimentichiamo che è stato pagato 11,5 milioni + 5 bonus + 15 % della rivendita
è un classe 2003 ed è un perno dell’U21.
Non può essere valutato 8 milioni..il bologna per Fabbian ne ha chiesti 20
Esatto, a Baldanzi non è mai stata data la fiducia di essere titolare, spero non venga svenduto così
bruscolini e paga pure una parte dello stipendio e c e chi vende quella pippa de okafor a 22…boh ditemi cosa cambia a parte il ruolo e l età a favore del ns.
spero in un controriscatto o almeno una percentuale di rivendita importante perchè senno è regalato.
Solo 8 milioni per il riscatto? Ma non l’avevamo pagato molto di più? Non mi strappo i capelli se va via, ma comunque è giovane e può crescere molto….Zalewski 2? inoltre paghiamo pure parte dell’ingaggio che di suo non è proibitivo….io continuo a non capire la dirigenza e continuo a non poterci passare sopra…
Messa come dice la gaz-sport non è un grande affare, anzi: un mezzo regalo. L’unica logica starebbe nel “far maturare” il ragazzo, facendolo giocare di più e da titolare. Ma a quel punto, 8 milioni sarebbero pochi. E , preso il giocatore a pochi spicci. il Verona potrebbe tentare un colpo simile all’Inda con Zale, magari all’estero (in più, avendo noi pure pagato una parte dell’ingaggio fino al riscatto).
C’è da augurarsi almeno una congrua percentuale sulla rivendita o un diritto di controriscatto (con piccolo rilancio)
Non si può cedere Baldanzi a queste cifre, il solito errore, noi svendiamo i giocatori, e gli altri per i loro ci chiedono cifre assurde…e se non bastasse pure la partecipazione all’ingaggio, è il colmo! Sicuramente il Verona riscattera’il giocatore, e poi lo rivendera’a 20 milioni…
Premetto che per me Baldanzi non è da Roma ma tu lo dai via per 8 milioni e poi ne spendi 23 per George che ha fatto 8 presenze in carriera?
Aspetto di sapere le cifre definitive, se queste che circolano fossero vere sarebbe quasi offensivo per il giocatore oltre che un dubbio affare per noi. Ma capisco che il Verona ci ha dato Ghilardi e quindi magari siamo costretti ad avere un occhio di riguardo.
sto ds è un genio del male: diamo via baldanzi a 8, dopo averlo preso a 15, e dobbiamo pure pagare parte dello stipendio
ah namo bene proprio bene
il problema è che qui si commentano le indiscrezioni fatte trapelare dagli agenti , mentre andrebbe commentato ed eventualmente contestato il fatto reale.
Aspettiamo un attimo prima di farci il fegato grosso?
Scusate ma visto che praticamente li stiamo incentivando non si potrebbe mettere la clausola che giochi “almeno” il 60/70% della partite da tirolare con un minutaggio minimo di 70 miniti a partita? Tanto gli 8 mln nn ce li daranno mai, almeno si valorizza e vediamo di che pasta è fatto.
A gennaio dello scorso anno si parlava di 15 milioni e credo ci sia anche una percentuale da dare all ‘ Empoli. Un altro grande affare di uno dei vari D.S. che si sono succeduti nella Roma. Ricordiamo Monchi , Petrachi , Pinto e infine Ghisolfi . Poi ci si meraviglia della situazione attuale. Massara lo giudicheremo tra qualche mese , certo le condizioni di vendita di Baldanzi , se vere , mi lasciano , a dir poco , perplesso.
Vada per il prestito gratuito al Verona, visto che con Zanetti può tornare quello ammirato ad Empoli e rivalutarsi.
Accettabile anche una modesta contribuzione allo stipendio.
Ne prende circa 1,4 netti, 200 mila li mettiamo noi, altri 200 se li decurta il giocatore pur di rilanciare la sua carriera ed arriviamo al milione netto che è l’ingaggio massimo pagato oggi dal Verona.
Incomprensibile però il diritto di riscatto ad 8 milioni.
È vero che, avendo già ammortizzato una cospicua parte del suo cartellino quella cifra comporterebbe una seppur modesta plusvalenza, però che senso ha mandarlo dove si può rivalutare al solo fine di minimizzare le perdite.
In fondo si tratta del leader tecnico dell’ultima under21 e dovesse tornare a segnare e servire assist con continuità potrebbe arrivare a valere molto di più.
Ok il diritto di riscatto che altrimenti non te lo pigliano, ma almeno per una cifra doppia a quella di cui si discute.
A meno che venga inserita una percentuale importante sulla futura rivendita a quelle cifre sarebbe un’operazione senza troppo senso.
in under 21 è un fuori quota…e giocare con i 18enni 19enni può fare tutta la differenza,la sua dimensione è il verona.altro giocatore che fu strapagato assieme al buon Riso…
Attendiamo eventualmente i comunicati ufficiali prima di inveire.
Messa così, ovviamente non sembra una grande operazione, 8 mln potrebbero andare bene per un obbligo di riscatto, a patto però di inserire una clausola su una futura rivendita del 20/30%.
Non dobbiamo però nemmeno dimenticare l’esigenza che ci attende entro il prossimo 30 giugno 2026, cioè quella di raggiungere il traguardo minimo del -60 aggregato nell’ultimo triennio da combinare a quella di rinforzare ulteriormente la squadra.
Certo, da un rapido calcolo, l’ex empolese, tra cartellino e ingaggio, pesa circa 5 mln a bilancio.
Mettiamo che contribuissi per 1 mln lordo con l’ingaggio, libereresti 4 mln.
Dovremmo sempre considerare che noi i conti non li conosciamo, mentre chi di dovere sì.
baldanzi deve restare a Roma e giocare con continuità non è possibile che teniamo solo giocatori rotti
la fonte è la gazzetta…quindi è una bufala
Spero in una bufala della gazzetta perché il diritto ad 8 ml è da oggi le comiche praticamente se vero ci rimettiamo più della metà. Non credo sia vero ma da sti grandi competenti dentro la società me posso aspetta’ de tutto
basta che ce ne liberiamo, non è adatto alla Roma
