Pisa-Roma: Celik insidia Hermoso, conferma per Wesley, El Aynaoui verso la panchina

Una sfida da non sottovalutare. Così Gian Piero Gasperini ha presentato la trasferta della Roma a Pisa, in programma questa sera all’Arena Garibaldi (calcio d’inizio ore 20:45, diretta Sky e Dazn). Il tecnico giallorosso ha parlato di “partita insidiosa” e ha chiesto alla squadra la stessa concentrazione mostrata contro il Bologna, nella vittoria che ha regalato i primi tre punti della stagione.

Niente rivoluzioni nell’undici di partenza: rientrato dalla squalifica, Celik è in corsa per una maglia da titolare nel terzetto difensivo accanto a Mancini e N’Dicka, con Hermoso pronto a cedere il posto nonostante la buona prova offerta all’esordio. Sugli esterni spazio ancora ad Angeliño e Wesley, mentre in mediana Gasperini confermerà la coppia Cristante–Koné, lasciando El Aynaoui per la seconda volta consecutiva in panchina.

In avanti restano dubbi sulle condizioni di Paulo Dybala, non ancora al meglio e destinato a partire dalla panchina. La trequarti sarà dunque affidata ancora a El Shaarawy e Soulé, chiamati a supportare Ferguson, punto di riferimento del reparto offensivo. Il Pisa promette battaglia, Gasperini non vuole cali di tensione.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport / Il Messaggero