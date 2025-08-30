Pisa-Roma: Celik insidia Hermoso, conferma per Wesley, El Aynaoui verso la panchina

Una sfida da non sottovalutare. Così Gian Piero Gasperini ha presentato la trasferta della Roma a Pisa, in programma questa sera all’Arena Garibaldi (calcio d’inizio ore 20:45, diretta Sky e Dazn). Il tecnico giallorosso ha parlato di “partita insidiosa” e ha chiesto alla squadra la stessa concentrazione mostrata contro il Bologna, nella vittoria che ha regalato i primi tre punti della stagione.
Niente rivoluzioni nell’undici di partenza: rientrato dalla squalifica, Celik è in corsa per una maglia da titolare nel terzetto difensivo accanto a Mancini e N’Dicka, con Hermoso pronto a cedere il posto nonostante la buona prova offerta all’esordio. Sugli esterni spazio ancora ad Angeliño e Wesley, mentre in mediana Gasperini confermerà la coppia Cristante–Koné, lasciando El Aynaoui per la seconda volta consecutiva in panchina.
In avanti restano dubbi sulle condizioni di Paulo Dybala, non ancora al meglio e destinato a partire dalla panchina. La trequarti sarà dunque affidata ancora a El Shaarawy e Soulé, chiamati a supportare Ferguson, punto di riferimento del reparto offensivo. Il Pisa promette battaglia, Gasperini non vuole cali di tensione.
Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport / Il Messaggero
E’ arrivato Gasperini e Celik e Cristante in campo… El Shaarawy in campo… sarà che i nuovi devono ambientarsi, o sarà che così grami come vengono descritti non li sono?
Evidentemente chi è arrivato non è più forte di chi c’era già quindi voto al mercato 4
Per me conta la partita di Pisa e no il mercato. Mi sembrano tutti ragazzini che aspettano il regalo da Babbo Natale (Friedkin) che se la ride sotto i baffi.
insomma El Aynaou 25 milioni quello preso al posto di Rios che fa la riserva a cristante quando lo dicevamo tutti al momento dell’ acquisto eravamo anti romanisti
Mi sembra, copia e incolla, lo stesso discorso che si faceva su Wesley fino al prepartita di Roma-Bologna.
Ovviamente tutto rimangiato in men che non si dica, non ho più letto nulla riguardo ai 25 mln spesi per il brasiliano, eppure non erano pochi coloro che si erano lanciati come kamikaze nelle sentenze di cassazione.
Che dire, speriamo che entro domani, o al massimo nel giro di qualche settimana, anche voi facciate la stessa fine.
Celik insidia Hermoso? Celik è terzino Hermoso è centrale difensivo, semmai Ghilardi o Mancini possono insidiare Hermoso, boh manco l’abc
Ormai Celik ha trovato una certa continuità di prestazioni come braccetto destro dei 3 centrali e lì giocherà tutta la stagione, dopo l’intuizione di Ranieri. impensabile vederlo a tutta fascia nel calcio di Gasp!
se non ho interpretato male le parole di Gasperini nella conferenza di ieri, Hermoso è di base l’alternativa a Ndicka, Ziolkowski a Mancini.
Ghilardi e Celik se la giocano per la terza maglia, ma secondo me il turco parte avanti nelle gerarchie. Più avanti si vedrà, sperando che i giovanotti soddisfino le nostre aspettative…
Celik fa anche il terzo centrale non te lo scordare!Neanche l’ a b c …..
ahò ma dybala quando starà al meglio?
Quando appendera’ gli scarpini al chiodo.
Infatti, sono queste le partite che devono essere vinte con concentrazione, concentrazione e concentrazione.
Secondo me giocheremo con la stessa identica formazione della scorsa partita, El Sha compreso.
Magari i cambi saranno anticipati, ma anche quelli saranno gli stessi, magari proprio con l’aggiunta di Celik subentrante al posto di uno dei centrali titolari, ma forse anche di Wesley.
Svilar
Celik, Mancini, Ndicka
Wesley, Cristante, Kone, Angelino
Soule, El Ainoui
Ferguson
Dajeeeee…!!!
Ma El Aynaoui è quindi una riserva dell’intramontabile Cristante ? Che Cristante sia affidabile può essere ma è moderno ? Tutte le volte che ho visto El Aynaoui mi sono rifatto gli occhi.
Gasp ha detto che Hermoso a destra è stato un caso dettato dall’emergenza e di conseguenza sulla destra il titolare sarà uno tra Celik e Ghilardi (quest’ultimo sarà il vero titolare una volta entrato bene all’Interno degli schemi del mister).
Hermoso sarà il sostituto di Ndicka.
Si comincia a capire qualcosa sulle Gerarchie di Gasperini.Mette in campo i giocatori che sono farina del suo sacco, cioè Fergusson e Wesley. Da qui si capisce che gli altri sono scelte di Massara,(El Ayanoui, e Ghirardi) e per lui sono solo ripieghi da utilizzare in scampoli di partita o nei cambi…
El Aynaoui 25 picchi spesi per tenerlo in panchina, ne spendevi 5 in piu prendevi rios che sta a fa fuoco e fiamme al benfica
e non venite a dire voleva il benfica, voleva i soldi come tutti i calciatori oggi giorno
lo pagavi bene e c avevamo un centrocampo da paura con lui e kone
mercato fatto malissimo
rinnoviamo il contratto a Celik!
non è un campione ma è un giocatore duttile, esperto ed affidabile che ci sta alla grande nella rosa della Roma.
Le continue panchine di El Ayanoui dimostano che non era il centrocampista che voleva Gasperini , il profilo era ben altro, e andate a vedere come gioca ….
