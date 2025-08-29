UFFICIALE: Jan Ziolkowski è un nuovo calciatore della Roma. Indosserà la maglia numero 24 (COMUNICATO)

La Roma guarda al futuro e ufficializza l’arrivo di Jan Ziolkowski, difensore centrale classe 2005 acquistato a titolo definitivo dal Legia Varsavia. Questo il testo del comunicato del club giallorosso.
“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Jan Ziolkowski dal Legia Varsavia. Difensore centrale, classe 2005, è cresciuto nelle giovanili del Polonia Varsavia.
Nel 2022 si trasferisce al Legia Varsavia collezionando diverse presenze sia in Ekstraklasa (il massimo campionato polacco), sia nelle competizioni UEFA. Ziolkowski ha scelto la maglia numero 24. Benvenuto a Roma, Jan!“
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
ZioDelvecchiosky
Non c’è niente da fare, Supermarco è sempre nel cuore, la 24 sarà sempre sua!
e chi si dimentica quel numero 24 era di Delvecchio un vero professionista c’è ne fossero come Marco ma purtroppo i tempi cambiano e anche il calcio e cambiato io ho giocato al calcio negli anni 60/70 ! sempre sempre forza Roma
La maglia del caro SuperMarco Delvecchio, il castiga-formellesi.
Ti posso quindi augurare un gol al derby Zio, che ne pensi?
Benvenuto. Witamy Jan! 💛❤️
Sono pochi i giovani che si affermano in squadre come la Roma, che tu possa essere uno di quelli.
Benvenuto Zio!
FORZA ROMA
Ziolkowski benvenuto nella capitale di Italia nella nostra Roma citta e nella ASROMA sempre sempre forza Roma!
Va bene per la primavera
Orazio spernacchioni!
Come Hysen????
Che fenomeni che siete…
Buona fortuna ragazzo, mi auguro che la
Magica e i suoi fantastici supporters ti proteggano e aiutino a crescere, solo cosí potrai diventare un grande, sono molto
ottimista su questo giovane di grandi speranze
le qualitá ci sono tutte, adesso bisogna
uscire gli attribbuti, con il Gasp avrai il
miglior supporto sia a livello tecnico che
mentale.
Impegno dedizione e sempre 🫶❤️
Dajeeeee
Benvenuto Jan, osserva, cresci, segui fedelmente Gasperini, rispetta ed impegnati sempre per i colori giallorossi e vedrai che le soddisfazioni arriveranno…
Manco è arrivato che già riparte per la Nazionale. Toccata e fuga.
benvenuto!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.