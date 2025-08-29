UFFICIALE: Jan Ziolkowski è un nuovo calciatore della Roma. Indosserà la maglia numero 24 (COMUNICATO)

La Roma guarda al futuro e ufficializza l’arrivo di Jan Ziolkowski, difensore centrale classe 2005 acquistato a titolo definitivo dal Legia Varsavia. Questo il testo del comunicato del club giallorosso.

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Jan Ziolkowski dal Legia Varsavia. Difensore centrale, classe 2005, è cresciuto nelle giovanili del Polonia Varsavia.

Nel 2022 si trasferisce al Legia Varsavia collezionando diverse presenze sia in Ekstraklasa (il massimo campionato polacco), sia nelle competizioni UEFA. Ziolkowski ha scelto la maglia numero 24. Benvenuto a Roma, Jan!“