Calciomercato Roma, Tare: “Valutiamo uno scambio tra Dovbyk e Gimenez, se sarà possibile lo faremo”

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha fatto chiarezza sul possibile arrivo di Artem Dovbyk nel prepartita contro il Lecce. Intervenuto ai microfoni, il dirigente rossonero ha confermato l’interesse del club per l’attaccante ucraino, ma ha anche evidenziato i limiti dell’operazione.
“Dovbyk? È una possibilità che stiamo valutando. Vedremo dopo la partita di stasera. Non credo sia possibile avere sia lui che Gimenez al Milan. Vedremo… se uno scambio sarà possibile lo faremo, altrimenti resteremo così come siamo”, ha dichiarato Tare.
Una situazione ancora in evoluzione, dunque, con il Milan che continua a valutare le proprie mosse in attacco. Molto dipenderà dalle eventuali uscite, a partire proprio da Santiago Gimenez, che potrebbe essere l’ago della bilancia per sbloccare l’arrivo di Dovbyk.
🚨 AC Milan director Igli Tare: “We are evaluating a swap between Dovbyk and Santi Gimenez, let’s see after the match”.
“If possible, we will go ahead with the swap… otherwise, we will stay with the current team”. pic.twitter.com/jpBhNhH6Ze
Dai facciamo pure quest’ altra scemenza Dobvik è dieci volte più forte di Gimenez
ma lasciate decidere al Gasp
la butto lì….tutto su Lookman in uscita dall’atalanta e scambio Dovbik/ Ginemez. Con lo sforzo del Presidente si può. A quel punto sei già pronto x competere su tutti i fronti. Daje Presidè!!
Lo scambio … ci guadagna il Milan … Gimenez primo tempo Lecce ha toccato due palloni, risulta apatico meglio il primavera Arena
Sto vedendo Lecce-Milan, e a parte il modo vergognoso di giocare del Milan guidato dall’ex allenatore Allegri e dal pensionato Modric (bullizzato nel primo tempo da un anonimo giocatore del Lecce, che gli ha tolto la palla due volte con… troppa facilità), Gimenez si è mangiato un gol incredibile quasi a fine primo tempo, praticamente solo davanti a Falcone. Non so, a me ‘sto giocatore piaceva quando stava al Feyenoord, dico la verità, ma tutte le volte che l’ho visto al Milan pare il fratello scemo di quello che stava al Feyenoord… Per carità, magari stasera Gimenez fa tripletta nel secondo tempo e poi Gasp lo riporta ai fasti di Rotterdam, però boh, aspetterei a dare via Dobvyk (al Milan, poi…), che quasi tutti trattano come la peggiore delle pippe ma che, insisto, come score l’anno scorso, complicatissimo per tutti alla Roma, non è andato affatto male: 17 centri stagionali non sono bruscolini. è un fatto…
Gimenez non è scarso e sarebbe più funzionale al gioco del gasp
Prima di subito….
ma quelli che mettono i dislaki pensano di essere più capaci del Gasp ahahahaha
non scherziamo neanche.
Lui non vuole neanche venire.
” altrimenti resteremo così come siamo”
ecco, restiamo così come siamo grazie.
Ora che sei stato platealmente smentito sul fatto che la trattativa è esistente ti rintorcini con il canto del cigno. Sareste capaci di dire tutto ed il contrario di tutto per non ammettere le plateali toppe che collezionate ogni giorno. Che poi basterebbe dibattere invece di professarsi altezzosamente bocche della verità.
io lo farei.
pure io
ma anche no
Io assolutamente no
se fanno uno scambio di prestiti sono da ricovero.
uno scambio alla pari a titolo definitivo potrebbe essere interessante, fermo restando che gimenez al milan ha fatto pietà in 6 mesi ma rispetto a Dovbyk è più giovane (24 anni) e ha più tempo per rilanciarsi
Quoto. 6 mesi, arrivato gennaio, in una squadra dissennata, allenata da uno a tempo.
Se fosse stato un fenomeno forse avrebbe reso. Di certo non lo è.
Ma nemmeno Artem.
Concordo sul concetto di scambiarseli in maniera definitiva, nel caso. Sennò magari gasp lo valorizza, l’altro implode, visto anche il carattere leonino e poi a Giugno, stamo da capo.
Secondo me, per quel che vale, se Artem va via, ci serve uno che sappia che sarà il cambio di Ferguson
Abraham-Saelemakers lo scorso anno Dobvik-Gimenez quest’ anno cambiano i DS ma si continua a fare favori al Milan tutte le volte, Gimenez è un bidone Dobvik al Milan rischia di fare 20 goal poi non ci sono i tempi tecnici per trovare un sostituto all’altezza la Roma non può fare una stagione intera con un solo centravanti per di più in prestito
Io continuo a non comprendere quale “favore” avremmo fatto al Milan l’anno scorso mollandogli il cheerleader a 4,5 netti di stipendio.
Tra Saelemaekers e lui ha sicuramente fatto meglio il primo, Abraham siamo riusciti comunque a venderlo perché ormai il prezzo del cartellino era per 4/5 ammortizzato.
Il problema quale sarebbe? Abbiamo valorizzato Saele?
Pensa tu a come abbiamo valorizzato Vierchowod nell’83 allora!
Lo scambio di prestiti tra Dovbyk e Gimenez invece sarebbe molto più a rischio da parte nostra, perché se l’ucraino ti torna indietro, ti torna con un peso ancora eccessivo a bilancio e a 29 anni. Quindi scambio a titolo definitivo oppure niente.
In quanto al DS, non sono fanboy di Massara, ma che deve fare lui se Dovbyk non scalda il cuore di Gasperini, di andare al Villareal pare non gli vada, e altri acquirenti oltre al Milan non sembrano esserci?
Gimenez è un bidone? Questa sera ha fatto un gol (poi annullato) che Dovbyk se lo sogna quel movimento.
Non vedo l’ora di vedere la prima partita di Gimenez con Mancini capitano..
scambio di prestiti e noi dovremmo accollarci sto bidone in cambio di un attaccante che ha fatto 17 goal furbi loro, no grazie
Be fino a poco fa a contestarlo che era una p…. ppa ed io e pochi altri a difenderlo ed inoltre solo x ricordare il primo anno di Rudi Voller fece meno di dieci gol poi è diventato il tedesco volante Edin il primo anno ha fatto meno gol di Dowbrick però Edin non si discute inoltre Dowbrick ha la famiglia in Ucraina e che cosa c’è in Ucraina? se non sbaglio c’è una guerra, voi tutti a parti invertite quale sarebbe il vostro stato d’animo?
Certo che Gimenez dopo che gli ha azzoppato il nuovo acquisto lo vedo male al Milan…
Le dichiarazioni mi danno l idea che lo scambio sia cosa fatta e si aspetti solo domenica per annunciarla..
Il criterio del giorno Domenica?
ma Tsimikas che tutti danno per fatto al 100×100 ?
se la Roma accetta è follia pura
Non credo intenda scambio con la Roma ma per loro, con Dovbik in prestito e Gimenez ceduto altrove.
E credo sia già fatto perchè così ha praticamente detto a Gimenez che gli preferiscono Dovbik e non lo vogliono più e non credo sia talmente ebete da bruciarlo se poi se lo deve tenere.
Vabbè che parliamo di tare, però….
Tare uno comunque che mangia in testa a parecchi nel campo dei DS, figuriamoci qui…
sarebbe ottimale uno scambio di prestiti con diritto di riscatto a 35 milioni per entrambi, poi vediamo chi spende e chi no l’anno prossimo…
No grazie, mi tengo Dovbik, non è certo inferiore a Gimenez e neanche a Retegui…il Gasp non rompesse le 🍒 più di tanto..
Da un punto di vista tecnico, non è inferiore.
E’ assolutamente inferiore.
Poi il redimento, su cui comunque non scommetterei (ma per entrambi), è un’altra cosa.
Ah beh se lo dici tu, allora… Ma per caso non ti interesserebbe la panchina della Roma nel caso Gasperini toppa?
Io non ho le certezze che tutti sembrano avere qua…
PRIMA molti a dire Dovbyk via
ORA, che potrebbe andare, per uno che ha spesso segnato, ma non Italia però in una squadra che ha fatto SCHIFO, arrivato a metà stagione, TUTTI a voler tenere Artem.
Io lo scambio lo farei, se entrambi hanno la volontà vera ( parlo dei calciatori).
Ma farei scambio di cartellini, non per un anno.
Più che altro, penso che Gasp abbia scelto la sua punta centrale, quindi il messicano, cosi come l’ucraino, non hanno intenzione di fare da riserva.
Ergo, se Artem va via, serve uno che accetti la panca come base di partenza.
sai cosa è che la gente non comprende … che potrebbe essere che è Dovbyk con noi può dare pochi goal e con il milan vada meglio e lo stesso al contrario che Gimenez non vada bene per il gioco di Allegri e vada bene per il Gasp… le società stanno cercando di trovare una soluzione ad un problema serio che ai 2 allenatori non piacciono i loro attaccanti per un discorso di movenze… di struttura fisica etc … ma qui c’è gente che non comprende
@daemsi
Sono d accordo , anche io penso che entrambi i cooach vorrebbero altro ma non ci sono tante opzioni
Comunque sto guardando Lecce Milan e i salentini hanno uno buono, tale Pierotti o qualcosa del genere ( non è una punta )
Si è divorato poco fa un gol a porta vuota, Dovbyk ne avrebbe fatto due…
Io dico che a prenderlo in quel posto siamo noi..
No daemsi è peggio, qui c’è gente che pretende di avere voce in capitolo!
in Artem I trust, e ora dell’ upgrade!
non scherziamo piuttosto meglio rimanere così
ma per tutti quelli che criticano… ma secondo voi non sarà stati il Gasp a dire che Dovbyk non va bene per il suo gioco dopo averlo valutato… non avrà dato lui il placet per lo scambio … ma lasciate queste scelte a chi competono le decisioni ..poi si vedrà… quando l ha preso il Milan lo scorso inverno ero un fenomeno ed ora ?
Può darsi pure che Gasperini ha detto che Dovbyk non va bene per i suoi schemi. Ma non può essere Gimenez il suo sostituto, fa ride.
Però Gasperini difende Artem in ogni singola conferenza stampa. Che mgari non sia vero che la Roma voglia venderlo non vi sfiora l’idea?
E poi: qualcuno mi spiega perché viene considerato in bidone, Artem?
Che poi saranno tutti gli stessi che avranno esultato all’avvicendamento Ghisolfi/Massara, al grido di “finarmente er DS itagliano che farà quello che je dicono Ranieri e Gasperini!”
Ma se lo fa poi misteriosamente non va bene.
Oggi Gasperini t’ha detto senza problemi che Ziolkowski è un’idea di Massara che lui accetta di buon grado, perché è ovvio che soprattutto il lavoro sui giovani talenti compete al DS.
Ma sui “grandi” c’è anche la sua firma, e dovremmo esserne felici, a prescindere dalle nostre idee che valgono tanto per passare il tempo.
Gasperini vuole Sancho? Massara fa il possibile per portarlo.
Gasperini non apprezza Dovbyk? Massara prova a piazzarlo, ovviamente portando un sostituto che sia più gradito al tecnico.
Io non prenderei Sancho e mi terrei Dovbyk, ma è Gasp che deve essere contento.
Intanto chi ha segnato? Gimenez…
E invece no…fuorigioco…bene così!
Per me siamo alla follia ma d’altronde se il mister preferisce davvero gimenez a dobvyk, noi dovremmo accettarlo.
Poi il campo ci dirà chi aveva ragione
-71 ore …ogni anno è sempre peggio, dovrei smettere di leggere e ascoltare tutto . Come diceva mio padre, dovresti acquistare il corriere il 15 agosto e il 1^ settembre .
se a Trigoria accettano uno scambio del genere sono da ricoverare tutti
Dobvik vale 10 Gimenez
Si dovrebbero accollare anche Pellegrini.
Dobbik e Gimenez nn sono 2 fuoriclasse. Si è vero Gimenez tecnicamente ha dei limiti, ma non si può negare che nn li abbia neanche dobbik. L età gioca a favore del messicano.. ma più di tutto, a suo favore, gioca il fatto che sia molto più mobile di Dobbik… molto più adatto al gioco di Gasp…
Io sinceramente uno scambio di cartellini lo farei.
Magari ce cascano…
Ma chi ce cascano ?
Due minuti fa , al 48 esimo del primo tempo , si è divorato un gol a porta vuota in Lecce Milan..
Ma magari se lo tenessero stretto.
se va importo sto scambio straccio l’ abbonamento mo basta
Comincia a stracciare
cosa stracci? regalalo a me!
Te vorrei proprio vedè…
Una cosa é certa Dovbyk non é adatto al giuoco di Gasperini mentre Gimenex é similare a Retegui e sappiamo tutti come é andata all’Atalanta per cui uno scambio di cartellini lo farei per quest’anno.
Però Gimenez, dai video (lo so, lasciano il tempo che trovano) , mi sembra un giocatore dai piedi buoni, che sa giocare a tutto campo. L’anno scorso è andato male ma in passato no. Dobvik è troppo motofalciatrice.
La Roma farebbe tutto il campionato con un solo centravanti per lo più in prestito dato che non ci sono i tempi tecnici per trovare un sostituto all’ altezza, regala Dobvik al Milan risolvendogli un problema e si prende un pippone che non vede la porta manco con gli occhiali grande operazione
Innanzitutto fate decidere al Gasp,ma poi gimenez é molto ma molto piu idoneo allo stile di gioco del mister,Dovbyk non centra niente,tanto se non fai questo Artem resta da noi scontento e hai un giocatore che guadagna 4 milioni demotivato e inutile.Gimenez poi ultimamente sta pure facendo male,ma l’avete visto il gioco di Allegri?Cosa centra con gimenez.PER ME É UN GRANDE SI.
Gimenez si è appena divorato un gol fatto.
Si è appena magnato un gol clamoroso….non segna manco con le mani….
Sto vedendo la partita del Milan, bella pippa Gimenez, si è mangiato un gol grosso come una casa.
na pippa ex feye NO
Ormai il mercato della Roma degli attaccanti è comprarne uno per regalarlo poi al Milan l’anno successivo non era bastato Abraham adesso tocca a Dobvik per fare un mercato così bastava un ghisolfi qualunque
Se fosse vero che ieri hanno detto chiaramente a Dovbyk che non farà parte del progetto, ripeto solo se fosse vero,allora la società ha già l’acquirente e l’accordo e ha fatto capire al giocatore che ,forse , è il caso di accettare perché qui non contano su di lui ed hanno il sostituto pronto. Seconda ipotesi non è vero nulla sulla riunione . Terza ipotesi sono folli e disperati
È in calvario senza fine!
Sto vedendo Lecce Milan, ma fermatevi!!! per carità di patria.
una curiosità … ma tutti quelli ( la maggior parte ) che criticano questo ipotetico scambio … nel caso si facesse e Gimenez facesse 20 goal in campionato … ma poi avete la coerenza di ammettere di non capire nulla di calcio , di non salire sul carro dei vincitori festeggiandolo, di esclamare il suo nome allo stadio, di non incazzarvi se lo vendessero ? dato è avete acclarato che è una pippa assoluta
visto il gimenez de stasera anche no grazie ce ridassero salemakers pure stasera che tecnica
Sto guardando Lecce – Milan….ma per favore…
stiamo tranquilli che di chiacchere se ne dicono a bizzeffe, quello che si farà ancora sarà tutto con il bene placido di gasperini, quindi andiamo a nanna sereni
Premesso che, come tutti, ho la mia opinione (e se avessi un dollaro da scommettere, lo farei sull’ucraino), ma l’unica che conta è quella del (o meglio dei) Mister.
Se Gasperini vede meglio Gimenez, si vada su Gimenez, punto. Cercando di non aggiungere un altra forma contrattuale capestro a quella già citata oggi…
Comunque fa sorridere che per un’intera stagione l’epiteto più gentile rivolto a Dovbyk, da larga parte di questo forum fosse “lampione”… e che a gennaio si sprecavano le lodi per il mercato del Milan, che aveva preso Gimenez….
Ora, incredibilmente sembra che le parti si siano invertite… mah, misteri del calcio….
Premesso che a me non piacciono nessuno dei due, vorrei far notare a chi spaccia Dovbyk per un bomber e Gimenez per uno che non segna neanche con le mani, che in serie A il primo ha la media di 1 goal ogni 203′, il secondo 1 ogni 134′ minuti giocati, la matematica non è un opinione
Con l’aiuto del Presidente tutto su Lookman in uscita dall’atalanta e scambio Gimenez/dovbik. per essere competitivi già da quest’anno e puntare a vincere. Sognare non costa nulla. Daje Presidè!!
Io Lo farei lo scambio solo ad una condizione. Insieme a Dovbik si devono prendere anche Pellegrini a 5 cucuzze.
Presidè portace Lookman !!
…poi ci va bene pure lo scambio Dovbik/Gimenez
Per quei pochi che capiscono di calcio. guardateli negl occhi e vedrete tutta la differenza tra dovbick e jimenez. da uno esce cattiveria e fame di gola e vittoria, dall’ altro quanto se fatica a corre dietro ai difensori di palle io volevo fa golle. altro che jimenez na bufala a mio parere può esplodere co Gasperini
Stasera ho visto il match Lecce Milan e devo dire che Giménez la porta non la vede quasi mai, Dovbyk sarà lento ma almeno lui segna. Scambio a favore dei rossoneri certamente non a favore della Roma.
Speriamo di no.
A me non frega niente dei pollici versi dico solo la mia anzi non la posso dire perché non passerebbe il mio post ma a grandi linee si puo capire 3 mesi di mercato non prendi rios vai dietro a sancho pansa non lo prendi te butti sul figlio george nonlo prendi vai sulla 15 scelta domingez non lo prendi che famo be ce sta Tare che te da uno più scarso del tuo se famo uno scambio…..ripeto a grandi linee se capisce do li manderei tutti e dico tutti. Uno scambio senza capo ne coda genez non la struscia mai dobvik per quanto scarso lo volete far passare sempre 17 gol ha fatto. Società veloce rapida perspicace ma soprattutto decisa nelle sue idee
mado che partitaccia ha fatto oggi.. lento ,0 riflessi ,0 stop .
Io tutte queste differenze nei difetti non le vedo.
Entrambi sono attaccanti abili nell area piccola , con la differenza che l’ucraino qualche gol lo ha fatto , ma faticano a difendere il pallone e far salire la squadra.
Non credo Dovbik sia il profilo giusto per Gasperini ma Gimenez non mi sembra un upgrade .
Io resterei cosi sperando in una buona europa league per provare il prossimo giugno, con i tempi giusti, a monetizzare per riscattare Ferguson.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.