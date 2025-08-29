Calciomercato Roma, Tare: “Valutiamo uno scambio tra Dovbyk e Gimenez, se sarà possibile lo faremo”

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha fatto chiarezza sul possibile arrivo di Artem Dovbyk nel prepartita contro il Lecce. Intervenuto ai microfoni, il dirigente rossonero ha confermato l’interesse del club per l’attaccante ucraino, ma ha anche evidenziato i limiti dell’operazione.

“Dovbyk? È una possibilità che stiamo valutando. Vedremo dopo la partita di stasera. Non credo sia possibile avere sia lui che Gimenez al Milan. Vedremo… se uno scambio sarà possibile lo faremo, altrimenti resteremo così come siamo”, ha dichiarato Tare.

Una situazione ancora in evoluzione, dunque, con il Milan che continua a valutare le proprie mosse in attacco. Molto dipenderà dalle eventuali uscite, a partire proprio da Santiago Gimenez, che potrebbe essere l’ago della bilancia per sbloccare l’arrivo di Dovbyk.

