LIVE! Calciomercato Roma, offerta per Tyrique George presentata al Chelsea: si attende una risposta in giornata. Spunta il Bayern

La Roma sta provando a chiudere l’affare Tyrique George dopo aver visto sfumare l’obiettivo Sancho. Massara è al lavoro dopo il blitz londinese: l’obiettivo è chiudere con il Chelsea, che però ha alte richiese per l’attaccante inglese. Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla trattativa.

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 12:35 – La Roma accelera per George. Come riferisce Sky Sport UK, il club giallorosso ha recapitato la sua proposta al Chelsea ed è ora in attesa della risposta dei Blues. Sul talento offensivo c’è anche il Bayern Monaco, che però ha formulato una richiesta di prestito: un’ipotesi che a Londra non viene presa in considerazione, visto che la società inglese è disposta a trattare solo per una cessione a titolo definitivo.

Il nome di George è finito anche sul taccuino del Lipsia e di altre squadre di Premier League, ma al momento la Roma sembra in pole position nella corsa al giocatore. Gasperini, dopo la delusione per il mancato arrivo di Sancho, si aspetta proprio da questa operazione il colpo tanto atteso per rinforzare l’attacco. (Sky Sport UK)

AGGIORNAMENTO ORE 9:50 – Secondo Il Messaggero, le richieste del Chelsea per George sono di circa 21-22 milioni di euro, con una percentuale di futura rivendita piuttosto alta, fissata al 30%. La Roma è al lavoro per cercare di abbassare le richieste economiche degli inglesi e aspetta una risposta definitiva in giornata. (Il Messaggero)

