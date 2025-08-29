LIVE! Calciomercato Roma, offerta per Tyrique George presentata al Chelsea: si attende una risposta in giornata. Spunta il Bayern

La Roma sta provando a chiudere l’affare Tyrique George dopo aver visto sfumare l’obiettivo Sancho. Massara è al lavoro dopo il blitz londinese: l’obiettivo è chiudere con il Chelsea, che però ha alte richiese per l’attaccante inglese. Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla trattativa.
ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 12:35 – La Roma accelera per George. Come riferisce Sky Sport UK, il club giallorosso ha recapitato la sua proposta al Chelsea ed è ora in attesa della risposta dei Blues. Sul talento offensivo c’è anche il Bayern Monaco, che però ha formulato una richiesta di prestito: un’ipotesi che a Londra non viene presa in considerazione, visto che la società inglese è disposta a trattare solo per una cessione a titolo definitivo.
Il nome di George è finito anche sul taccuino del Lipsia e di altre squadre di Premier League, ma al momento la Roma sembra in pole position nella corsa al giocatore. Gasperini, dopo la delusione per il mancato arrivo di Sancho, si aspetta proprio da questa operazione il colpo tanto atteso per rinforzare l’attacco. (Sky Sport UK)
AGGIORNAMENTO ORE 9:50 – Secondo Il Messaggero, le richieste del Chelsea per George sono di circa 21-22 milioni di euro, con una percentuale di futura rivendita piuttosto alta, fissata al 30%. La Roma è al lavoro per cercare di abbassare le richieste economiche degli inglesi e aspetta una risposta definitiva in giornata. (Il Messaggero)
In pratica stiamo pagando questo ragazzino della primavera 30 milioni…
uno dei calciomercato più angosciosi degli ultimi anni. speriamo che arrivi presto lunedì…non se ne può più
senza senso senza logica, è proprio vero non c’è mai fine al peggio
Sempre Forza Roma
Lunedì ritorno al lavoro dopo le ferie… è la prima volta che non vedo l’ora che arrivi lunedì perché sto mercato è un’agonia 😫
questo passa il convento
Ok buttiamo 20 milioni per un ragazzino con la bellezza di 8 presenze in carriera
i 40 milioni che il napoli ha offerta a Lucca la roma non li aveva, opta per la metà per questo ragazzo
Ancora una volta a pregare giocatore o societa’ per poterlo acquistare ! Queste sono telenovele d’estate che hanno dato in testa a parecchie persone! Per poter acquiostare un giocatore dobbiamo pregare mentre i nostri ( Pellegrini, Dovbik e Baldanzi) non li vogliono neanche gratis! Grottesco per una societa’ come la Roma!
Quei pochi soldi che abbiamo incassa li investiamo per la riserva del buon El Shaarawy quando Gasperini aveva chiesto un titolare
a sentire le notizie in due giorni la richiesta per George e’ passata da 22 a 30 per poi tornare a 22 piu’ 30% sulla futura rivendita, il tutto per un giocatore con poche presenze con una concorrenza pazzesca in squadra e che il Bayern avrebbe richiesto solo in prestito. Credo che la formula piu’ saggia sia quest’ultima(prima vedere cammello), visto che lo strapagheresti ed in piu’ ci sarebbe la percentuale sulla rivendita.
Attorno ai 20, limando un pochino le pretese dei Blues sui diritti per la rivendita, secondo me si può fare.
Il ragazzo è stato quasi sempre titolare in Conference, ha avuto il suo spazietto anche al Mondiale per Club, e se lo fai in una squadra come il Chelsea, non puoi essere privo di qualità.
Essendoci cmq già Bailey, non avrebbe eccessive pressioni addosso.
Gioca con due piedi e questo cmq è sempre un buon biglietto da visita per un attaccante.
Al Bayern non va,perché farebbe la panca come nel chelsea.
a sto punto meglio non prendere nessuno che buttare i pochi soldi per un bambino che giocherà poco e niente
in teoria può fare bene soprattutto con gli assist perché ha esplosività e tecnica.
ha caratteristiche diverse da Elsha.
ovviamente va visto in pratica contro le difese del campionato italiano
Se fosse forte il Chelsea o se lo teneva o sperava molto alto, un acquisto che non sposta nulla
