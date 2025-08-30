Roma, ecco Friedkin: in attacco può arrivare una “sorpresa”

La Roma accelera in vista degli ultimi giorni di mercato. Dopo settimane di attesa, ieri pomeriggio è atterrato a Ciampino Dan Friedkin, tornato nella Capitale per la prima volta dal 10 maggio, quando aveva incontrato Gasperini a Firenze. Negli ultimi mesi, infatti, si era visto soltanto Ryan a Trigoria. La presenza del presidente, a poche ore dalla chiusura ufficiale delle trattative (lunedì 1 settembre alle 20), è un segnale forte in un momento cruciale.

Il direttore sportivo Ricky Massara, reduce da un blitz a Londra, ha chiesto alla proprietà un ultimo sforzo per regalare a Gasperini il colpo tanto atteso in attacco. Il nome più caldo resta quello di Tyrique George del Chelsea, ma la richiesta dei Blues – 23 milioni più il 30% sulla futura rivendita – viene ritenuta eccessiva da Trigoria.

Ed è qui che potrebbe spuntare la sorpresa. Secondo quanto riportato oggi da Il Messaggero, nelle ultime ore si è fatto strada un nome: Federico Chiesa, oggi al Liverpool, che starebbe valutando un ritorno in Serie A anche in chiave Mondiale.

Anche per il Corriere della Sera in attacco potrebbero esserci novità, anche se i nomi sono diversi: secondo il quotidiano, in pole adesso ci sarebbero Abde Ezzalzouli del Betis Siviglia e Pepè del Porto, entrambi monitorati con grande attenzione da Massara. Resiste anche la candidatura di Dominguez del Bologna.

Questa sera, all’Arena Garibaldi contro il Pisa, Gasperini cerca conferme dopo l’ottimo debutto in campionato con il Bologna. Sullo sfondo restano i dubbi di mercato: il tecnico vuole un attacco più profondo e competitivo, e adesso spetta ai Friedkin trasformare i nomi sul taccuino in realtà.

Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera