ZIOLKOWSKI: “La velocità è il mio punto di forza, devo crescere fisicamente. Il 24? Non ho modelli, spero di diventarlo per gli altri” (VIDEO)

Jan Ziolkowski, nuovo difensore della Roma, ha rilasciato le sue prime parole da calciatore giallorosso ai canali ufficiali del club. Il classe 2005, fresco di convocazione con la nazionale polacca, si è presentato così ai tifosi:

Quali sono le sue prime impressioni?

“Sono davvero felice di essermi unito a un club così grande. Per me è una chance, un’opportunità e un sogno che diventa realtà”.

Che cosa l’ha convinta ad accettare la Roma?

“Volevo unirmi a questa squadra e fortunatamente è accaduto. Ho visto che le persone in società mi volevano e mi avevano proposto un bel progetto. Così ho deciso di venire e sono contento di essere qui”.

Quali sono i suoi obiettivi?

“Se devo essere sincero non ho aspettative ma, appunto, solo obiettivi. Vengo qui per fare il meglio possibile in ogni allenamento e in ogni partita che potrò giocare. Mostrerò il 100% e vedremo che cosa mi porterà”.

Dove pensa di dover migliorare?

“Sicuramente sono un buon difensore, mi piace il contrasto fisico e sono un giocatore veloce. Per me non è un problema confrontarmi con attaccanti e ali in velocità. Questi sono i miei punti di forza, tutti attinenti alla difesa a terra o di testa. Sicuramente devo migliorare nella forza e in zona offensiva, ma ci riuscirò”.

Che cosa le ha detto Gasperini?

“Ho parlato con lui, è una persona con un grande status e di cui senti la presenza. È stato un po’ difficile perché non so l’italiano, quindi abbiamo parlato con il traduttore. Ma è sicuramente un motivo per me per imparare l’italiano il prima possibile”.

Perché ha scelto il numero 24?

“È il mio numero preferito, gioco sempre con il 24 perché sento qualcosa per questo numero. Non conosco un modello che abbia giocato con il numero 24, magari potrei esserlo io quando un giorno qualcuno dirà: ‘Scelgo il 24 perché lo indossava Ziolkowski'”.

Era mai stato a Roma prima di oggi?

“Sono stato qui cinque mesi fa nella sosta Nazionali, ho visitato la città e mi è davvero piaciuta. Ora sono qui, è bellissimo. Questo è un posto stupendo, puoi avere tutto quello che vuoi. È una grande città e una grande squadra”.

Come immagina i tifosi della Roma e l’Olimpico?

“L’Olimpico per fama è uno dei migliori se non il miglior stadio del mondo, voglio vederlo con i miei occhi. Grandi tifosi, grande stadio. Voglio giocare il prima possibile”.

Un messaggio per i tifosi della Roma.

“Sono davvero contento di essere qui, Forza Roma!”.

