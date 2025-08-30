LIVE! Tsimikas è arrivato a Roma: ora le visite mediche e poi le firme (VIDEO)

Kostas Tsimikas, 29 anni, si appresta a diventare un nuovo terzino sinistro della Roma.

Il giocatore del Liverpool viaggerà a breve verso la Capitale: il suo arrivo è previsto per le 15:30 di oggi, quando il suo aereo atterrerà a Ciampino. Lo riferisce in questi minuti il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo su X.

Tsimikas ha sempre aperto al suo trasferimento in giallorosso, che ora diventerà realtà: il terzino mancino arriva in prestito secco, con ingaggio interamente coperto dalla Roma. Per lui visite mediche e firme previste nel pomeriggio di oggi.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Kostas Tsimikas è appena arrivato a Roma, allo scalo di Ciampino. Il nuovo terzino greco è stato accolto da una manciata di tifosi. Dopo autografi e selfie, il calciatore è in viaggio verso la clinica dove svolgerà le visite mediche per i giallorossi.