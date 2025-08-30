LIVE! Tsimikas è arrivato a Roma: ora le visite mediche e poi le firme (VIDEO)

28
644

Kostas Tsimikas, 29 anni, si appresta a diventare un nuovo terzino sinistro della Roma.

Il giocatore del Liverpool viaggerà a breve verso la Capitale: il suo arrivo è previsto per le 15:30 di oggi, quando il suo aereo atterrerà a Ciampino. Lo riferisce in questi minuti il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo su X.

Tsimikas ha sempre aperto al suo trasferimento in giallorosso, che ora diventerà realtà: il terzino mancino arriva in prestito secco, con ingaggio interamente coperto dalla Roma. Per lui visite mediche e firme previste nel pomeriggio di oggi.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Kostas Tsimikas è appena arrivato a Roma, allo scalo di Ciampino. Il nuovo terzino greco è stato accolto da una manciata di tifosi. Dopo autografi e selfie, il calciatore è in viaggio verso la clinica dove svolgerà le visite mediche per i giallorossi.

28 Commenti

    • classe dove scusa? mancini quando mena!?
      la classe c’è l’ha un dybala non un difensore, gli ultimi 2 che ricordo con un minimo di classe come centrale di difesa erano maldini o nesta

      dei nostri attuali chi ha classe? va bene tutto ma essere realisti non fa male, anzi

      forza Roma

  4. Ci penserà Gasperini a levargli di dosso qualche crosta di ruggine.
    La sosta arriva a cacio.
    Alla ripresa sarà in rampa di lancio.

  5. Questo sono i buoni acquisti ( anche se solo prestito secco ) . Serietà, corsa e voglia di vestire la maglia della Roma. Ottimo innesto passato sottotraccia.

  6. Questo è un giocatore, serio, adesso abbiamo una difesa completa, a basso costo ma ben strutturata. Io cambierei Hermoso con Baschirotto e sarei più che felice… Benvenuto Καλώς ήρθες (Kalós írthes).

    • hai visto Roma Bologna? Hermoso ha fatto una signora partita, con aggressività in marcatura e qualità nel passaggio. Scambieresti un giocatore dalla qualità e dall’ esperienza di Hermoso con un Baschirotto qualunque?

  7. si tratta di un giocatore di esperienza che, nonostante non da titolare, ha vinto titoli col Liverpool e quindi è abituato a lottare per grandi traguardi. Sono fiducioso, penso sia un buon acquisto

  8. Le doti di questo ragazzo sono che è un giocatore bravo , duttile e che sta in panca senza mai lamentarsi, e vi assicuro, che giochera piu partite di quelle che immaginate , è uno tosto

  10. Peccato sia solo un prestito secco!
    Buona operazione ma poteva essere ottima con un diritto di riscatto!
    Il Liverpool ci crede, penso.
    Ma per ora va benissimo così.
    FORZA ROMA

    • ha 29 anni … la società vuole spendere su giocatori futuribili e non su giocatori che dopo qualche anno perdono di valore per questioni di età ..cosa che io ritengo assolutamente corretta … l in questo modo hai messo una pezza tecnicamente valida, spendendo poco ed investendo su altri ruoli e poi il prox anno ci si focalizza su quelli mancanti ..operazione perfetta sotto ogni punto di vista .. poi sarà il campo a dirci se il giocatore performa oppure no … ma quello lo vedremo durante la stagione

    • Er Roscio dei fiordi credo ne avesse 27 di anni quando arrivò a Roma, ambientamento un po’ complicato con Spalletti se ricordo bene, poi grande stagione, quella della rimonta finita male nel 2010. Si fermò lì anche lui.
      E’ diventato e rimasto lupacchiotto, quindi gli vogliamo bene.

  12. Ottimo. Per caratteristiche completamente ad Angelino, esperienza internazionale (l’anno scorsa ne ha giocate 6 in Champions) e soprattutto voglia di venire da noi per trovare spazio, anche partendo da comprimario.
    Viene in prestito secco, ma anche vista l’età meglio così. Dovesse convincere sarà più facile pagarlo poco l’anno prossimo col contratto vicino alla scadenza.

  13. Una buona operazione, senza impegno finanziario extra oltre l’ingaggio per un giocatore che il prossimo giugno avrà compiuto 30 anni.

  14. prestito secco . Se farà e sarà un fenomeno a giugno dovremmo salutarlo .
    A me queste formule non sono mai piaciute.
    O diritto oppure obbligo .
    Sempre Forza Roma!!

  19. Bene così. Teoricamente manca solo un’ala sx e un attaccante per completare le richieste dell”allenatore. Poi, i miracoli non si possono fare. Se riuscissimo a centrare la Champions in concomitanza con la fine del FpF e degli ultimi 2/3 giocatori che tengono in un certo senso la Roma sotto scacco, la prossima estate si può veramente fare il botto. Penso che già quest’anno con il Gasp se ne vedranno delle belle.

  20. Anche se in prestito sarà comunque una valida alternativa che Gasperini potrà sfruttare e con lui almeno nei numeri il reparto diciamo arretrato sembrerebbe a posto.
    Per uno come Gasperini che basa il suo gioco sulla spinta dei terzini per aumentare il potere offensivo è fondamentale avere più scelta nei giocatori.

