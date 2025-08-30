LIVE! No di Gimenez alla Roma, il Milan valuta la possibilità di prendere Dovbyk senza scambio (AGGIORNAMENTI)

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 16:30 – Secondo le informazioni in possesso di Filippo Biafora de Il Tempo, a bloccare lo scambio tra Roma e Milan sarebbe il no di Gimenez, che non ha ancora aperto al trasferimento in giallorosso.
AGGIORNAMENTO ORE 14:50 – Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport proprio in questi minuti, il Milan sta ragionando sulla possibilità di provare a prendere Artem Dovbyk dalla Roma senza lo scambio con Gimenez. “Trattativa non semplice, c’è la possibilità”, scrive il giornalista su X.
L’@ACMilan sta ragionando sul provare a prendere Artem Dovbyk senza lo scambio con Gimenez: trattativa non semplice, ma c’è la possibilità
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 30, 2025
La Roma, in questo caso, dovrebbe però trovare nei prossimi due giorni un altro attaccante centrale con cui sostituire Dovbyk. Non sono escluse sorprese e colpi di scena.
SCAMBIO DOVBYK-GIMENEZ, ROMA E MILAN TRATTANO – Giornata caldissima sull’asse Roma-Milan: al centro dei colloqui uno scambio di centravanti. Allegri vuole Artem Dovbyk ed è pronto a sacrificare Santi Gimenez. Discorso inverso a Trigoria, con Gasperini che non è convinto dell’ucraino, e preferirebbe avere l’ex Feyenoord.
La trattativa è avviatissima, come confermato nelle ultime ore dai dirigenti rossoneri e dallo stesso Allegri al termine della partita vinta contro il Lecce. Il Milan vuole lo scambio, e anche alla Roma sono convinti della bontà di questa soluzione.
E i calciatori? Dovbyk ha dato subito il suo ok al trasferimento al Milan, convinto di trovare più spazio in rossonero di quanto ne farebbe in giallorosso con Gasp. Inizialmente meno convinto Gimenez, che però sta rivedendo le sue posizioni iniziali: il centravanti, dopo essere stato messo ufficialmente sul mercato, ha capito che non c’era più fiducia intorno a lui da parte del club rossonero.
Roma e Milan stanno lavorando per trovare l’incastro giusto su cifre e formule: da capire se si tratterà di un semplice scambio di prestiti o se l’affare verrà fatto a titolo definitivo.
Redazione Giallorossi.net
Personalmente non lo farei solo per un fattore di ambientamento. Ma Dobvyk parliamoci chiaro è più scarso di Gimenez se si parla su chiave tecnica. Sul piano fisico ovviamente l’ucraino vince ma da quello che vedo. Ferguson regge botta. Gioverebbero tutti , inoltre il messicano ha l’età dalla sua. Potrebbe essere un Retegui 2.0
Quoto.
A patto che sia scambio di cartellini, non di prestiti.
Pure secondo me subito scambio definitivo. No assolutamente senza giocatore in cambio, chi andiamo a prendere adesso? Capirai ce mettemo 2 mesi per un ragazzino polacco…
Ma sulla base di quali elementi ritenete che Dovbik sia più scarso di Gimenez? se lo fosse perché il Milan che lotta per la Champions lo cercherebbe?
Perché un allenatore vincente come lui ci darebbe Gimenez..
Non siamo sempre i più furbi del villaggio.. meditate
La motivazione per un giocatore e’ tutto. Meglio fare questo scambio come lo scorso anno. Non ci ando’ poi tanto male.
Ma motivazione di cosa che lui e l’agente sono 3 settimane che ripetono che non vogliono spostarsi da Milano??
A me pare incredibile anche si ossa continuare a cercare uno così.
Sono davvero deluso… non dovremmo stare dietro a gente come Gimenez o Sancho che pare ci stiano facendo un favore.
Fermo restando che per me aggiungerebbero poco, ma questa è una opinione personalissima,
penso lo stesso in pratica di tutti gli acquisti fatti finora a parte Ghilardi e spero anche di sbagliarmi del tutto.
Bah.
Vedremo…
Anto beh toccherà risentisse a fine campionato, vedi nero come la pece…
“Il Milan sta ragionando sul provare a prendere Artem Dovbyk senza lo scambio con Gimenez”. Quindi a voi sta bene che “regaliamo” un nostro giocatore ai rossoneri senza ottenere nulla in cambio. Lo dico senza alcun timore, a meno che non abbiano già pronto un sostituto adeguato: “Mi auguro fortemente che non sia cosi’, in caso contrario manderei a fanc. Tutta la Presidenza” Ci manca solo che diventiamo uno scendiletto delle strisciate e poi siamo a posto Per me orgoglio e dignità hanno ancora un significato
Un attaccante che ti ha fatto 17 gol al primo anno non lo sostituisci con Gimenez. Follia (mio personale parere).
Non è adatto al gioco di Gasp. è lui che lo ha chiesto. o la roma la alleni tu? ma fate i tifosi x favore!!
ma a parte le illazioni giornalistiche, chi ha mai sentito Gasperini lamentarsi di Dobvik?
Proprio ieri ha detto di dare retta solo a quello che dice lui, ai virgolettati
Ai ragione da vendere….. inoltre Dovbik è UCRAINO con tutto quello che segue e ha giocato in un campionato non proprio facile….. però Gasp non lo vede e quindi…..speriamo bene !!
@Rocco Gasperini non hai mai detto cio
fai il serio tu o sei un lazico in trasferta
eddaje pure abbasta co’ste sparate
Rocco e x tutti. Questo è un forum e come tale ospita opinioni degli utenti. Cioè non è che potremo scrive solo Forza Roma a ritricino (tosc.).
Casper ma te pare che se la trattativa c’è, e l’ha confermato pure Tare, Gasperini non ne sa niente?
ma !! speriamo bene a me non convince ne l’uno ne laltro anche se a dovbyk avrei dato un altro anno!!
Ahimè, sono due giocatori che difficilmente possono trasformarsi in qualcosa di molto diverso da quanto visto finora nel campionato italiano. Soluzione quindi più di riserva che risolutiva. La minore età e la maggior mobilità e tecnica di base di Gimenez giocano a nostro favore. Il fiuto da area di Dovbyk a loro favore.
Ma noi potremmo vantare in più la capacità trasformativa di Gasp su attaccanti prima ritenuti indecifrabili…
Anno Zero sono d’accordo, solo che la prima affermazione, la darei per vera su Dovbyk, che già è stato visionato da Gasp, meno vera per Gimenez, che, vista la più giovane età e visto che ha fatto solo mezza stagione in serie A, potrebbe ancora uscire un potenziale non espresso, soprattutto in mano al Gasp! Ero contrario a cedere Artem, anche alla luce del suo impegno, ma se Gasp non lo vede per il suo gioco e vede delle potenzialità in Gimenez, massima fiducia nelle sue scelte e buona fortuna ad Artem, a cui auguro il meglio, tranne contro di noi, se dovesse andar via. Ah poi c’è il fatto che Gimenez in coppa ha già purgato i sorci con una doppietta, aspettiamo solo che si possa ripetere in campionato!
due acetisti sbagliati giocatori che non valevano il costo pagato dalle società e nessuna delle due potrebbe monetizzare il costo del cartellino con una cessione.
uno scambio con valori “gonfiati” ma congrui a quelli pagati potrebbe essere una boccata d’aria per le casse, liberando un po’ di risorse sul mercato.
per il futuro dubbi se entrambi, a fronte dei numeri realizzativi dobvick palesa carenze tecniche tattiche che non lo rendono un giocatore di alto livello, mentre gimenez per ora con il goal non ha familiarità
speriamo nel miracolo gasperiniano e aggiungiamo che dobvick ha dubbi di integrità fisica dallo scorso anno, speriamo che gimenez sia almeno integro
Dovbyk gioca solo con il sinistro con il destro ci cammina, tolta la potenza fisica che non è quella di Lukaku resta ben poco. Non a caso con difensori di un certo livello non la prende mai. Gimenez ha più colpi, tecnicamente è superiore e gioca molto per la squadra. Favorevole
ieri si è mangiato un gol gimenez solo davanti al portiere, roba che dovbyk lo segna pure da bendato e con le gambe legate…mi tengo dovbyk tutta la vita
Aveva pure segnato un gol di destro, annullato, mica da ridere…
Non è vero.
Se l’è divorato paro col bologna.
Forse anche più facile.
A me sembra uno scambio fra un giocatore mediocre/sufficiente con un altro giocatore mediocre/sufficiente in cui ognuna delle 2 squadre pensa e spera di dare la fregatura all’altro, o quanto meno di guadagnarci perché ci potrebbe essere, forse, speriamo, magari, la possibilità che il giocatore scambiato nell’affare esploda…
Un oceano di speranze e se…
Gli unici a prenderlo in quel posto in questo scambio , saremo noi.
visto che ieri ho letto cose veramente assurde e premettendo che a me sta bene quello che decide il Gasp voglio però soffermarmi su delle valutazioni fatte da molti utenti …per molti Dovbyk è più sotto porta rispetto a Gimenez, cosa che vedendo lo storico goal e sopratutto il livello dei campionati in cui hanno giocato tutta questa differenza non la vedo anche in virtù del fatto che il nostro attaccante è solo finalizzatore il secondo è più di movimento..ma premesso tutto ciò molti dovrebbero comprendere che essendo Dovbyk molto più statico e non essendo un giocatore adatto al gioco del Gasp è probabile che mentre con il nostro con i suoi movimenti la squadra riuscirebbe a creare, sparo un numero a caso , 10 azioni da goal a partita con i Gimenez ne riesci a creare il doppio proprio perché piu adatto a quel tipo di gioco che ha in mente il Gasp… quindi non si deve vedere esclusivamente la capacità sotto rete ma anche tutto il resto … e poi se vogliamo dirla tutta Dovbyk anche con noi si è mangiato molti goal …per finire sono entrambi buoni giocatori ma con le caratteristiche sbagliate per gli allenatori per cui giocano
Quindi Gimenez che verrebbe a fare a Roma?
L’esterno sinistro ?
Oppure il titolare al posto di Ferguson.
Ma stiamo scherzando vero?
Se questa operazione l’avesse fatta Ghisolfi…mhhh e che sarebbe successo.
Ancora non lo avete capito che lo.stismo prendendo in quel posto. Ma contenti voi. Contenti tutti.
Gaetano quindi per te attaccante di movimento significa fare l esterno ahahah… attaccante di movimento significa a ben altro … una caratteristica che non ha Dovbyk non ha … poi qui il vero scherzo, anche se ci sarebbe veramente da piangere è pensare di saperne più del Gasp … ma tanto l importante è che scelgano loro non quelli che si reputano competenti
Come se dice a Roma:”Peppe per peppe, me tengo peppe mio”. Uno scambio che non ha senso. Gimenez è un incognita. tanto vale tenersi Dovbyk.
io dico …peppe per peppe mi prendo quello che sceglie il Gasp
Se lo vuole Gasp ok.
la sostituzione di Saelemakers andava cercata no certamente agli ultimi giorni di calciomercato dove vengono annunciati botti mai esplosi la Roma ha fatto tutto quello ché poteva e doveva manca il solito centesimo per fare un Euro e prego che non sia né l’antipatico milanista né chiesa…..ormai ex giocatore visto che non sta nemmeno tra i convocati di una delle nazionali. peggiori degli ultimi anni
Forza Roma
Sì ma non esiste fare scambio di prestiti secchi. Scambio di prestiti con diritto a 30M e tanti saluti, basta favori al Bilan
Il “diritto” equivale praticamente al prestito secco!
Sarebbe un’uguale fregatura soprattutto per noi.
Ipotesi 1:
Fanno entrambi schifo e nessuno riscatta. Dovbyk ti torna indietro svalutato a 29 anni e ancora 3 anni da ammortizzare a 3,5 netti. Un disastro.
Meglio per il Milan perché Gimenez avrà ancora 25 anni e un ingaggio più leggero.
Ipotesi 2:
Gimenez fa le fiamme e Dovbyk fa schifo. Tu vorresti riscattare il messicano ma devi fare i conti col ritorno del “piombo” ucraino.
Ipotesi 3:
Dovbyk va bene, Gimenez male. Tu ovviamente non riscatti Gimenez e il Milan si trova nella tua stessa situazione di cui all’ipotesi 2.
Probabilmente, anche per questioni anagrafiche, non riscatta cmq Dovbyk e tu stai sempre col cerino in mano. Il Milan anche, ma meno di te.
Ipotesi 4:
Fanno bene entrambi. Tutti felici e si passa ai riscatti. Situazione che per noi va bene.
Il Milan potrebbe però sempre fare quelle considerazioni sull’investimento per un giocatore di 29 anni e virare altrove. Quindi nemmeno noi riscattiamo e stiamo da capo.
Insomma, sarebbe al 90% una situazione lose-lose per noi quella del prestito o prestito con diritto. Quindi dico sì solo all’affare in via definitiva o prestiti ma con obbligo, che è la stessa cosa.
@drastico. Concordo in tutto e aggiungo che anche Ferguson è in prestito con diritto. Per cui nel caso in cui il Milan non riscattare Dovbyk, a fine stagione ci troveremmo con due attaccanti con le valigie, senza un euro per riscattarlo (qualora convincessero) la mannaia del Fpf e l’unico attaccante di proprietà che sembra essere inviso all’allenatore…. a quel punto, per provare a fare quadrare la situazione paradossale, dovremmo esonerare Gasperini e far tornare De Rossi 😅
non mi piace il bebote però se gasp l’ha indicato faccio pippa speriamo che non si sbagli
Ripeto che è una questione di caratteristiche.
Dovbyk, come dimostrato al Girona, più adatto a giocare in ripartenza ed attaccare la profondità, quindi al gioco difesa-contropiede di Allegri. La stazza non lo rende un centravanti d’area.
Gimenez, quello visto al Fejenoord, più centravanti d’area tecnico, ma anche in grado di spaziare, fare reparto e partecipare alla costruzione offensiva, caratteristiche simili a quelle di Retegui che con Gasperini ha fatto faville.
Inoltre il messicano è più giovane e guadagna di meno.
Da fare, ma possibilmente a titolo definitivo.
Se si deve fare, speriamo assolutamente nel titolo definitivo, altrimenti sarebbe una bella fregatura! Se il Gasp c’ha visto giusto, a fine campionato questo varrà 70 MLN se non di più, e che torni alla strisciata sinceramente mi farebbe venire il voltastomaco. Di contro il valore di Artem rimarrà più o meno quello ma con un anno in più sul groppone nostro. Io sono tra quello che avrebbe dato un altro anno a Dovbyk, ma vista la situazione con Gasp, mi ricredo e penso che Gimenez possa fare bene con lui. C’è da capire la situazione con la milanese, che deve al Feyenoord una percentuale sulla futura rivendita, spero questo non ostacoli il passaggio in via definitiva, visto che questi poracci non vorranno sborsare un centesimo. Spero non sia un problema, ripeto, perché se il Gasp ci crede, si deve andare fino in fondo con uno scambio in via definitiva.
Scambio senza senso. Massara farà la fine di Ghisolfi.
Gimenez non lo conosco, non l’ ho mai visto giocare praticamente. Vorrei solo che se si facesse lo scambio venisse messo un diritto di riscatto, perché il caso Salemekers non si ripeta di nuovo. Oggi il tanto cercato esterno di piede destro poteva essere lui, senza andare in giro per l’Europa.
Concordo…per quel che vale. Saele era un ottimo giocatore, molto duttile e talentuoso. Purtroppo Allegri lo ha giustamente voluto al Milan; ieri è tutto sempre partito da lui. A me non dispiace un certo Pierotti o giu di li, del Lecce (visto solo ieri, magari è negato!!!)
Alla fine l’operazione più realistica potrebbe essere proprio questa.
È a costo zero e permetterebbe ai due club di avere un’opzione per un cambio in attacco.
Se Dovbyk come si immaginava non rispondeva alle esigenze di Gasperini andava messo prima sul mercato per avere qualche offerta.
Escludendo questa operazione l’arrivo di un attaccante di livello non è facile in queste poche ore di mercato ed è la cosa invece che andava sistemata per prima perché Ferguson rimane comunque un prestito e Dovbyk ha confermato i dubbi iniziali.
Staremo a vedere ma ad oggi l’attacco non è proprio alla Gasperini.
Se lo stanno provando vuol dire che Gasperini lo ritiene una miglioria tecnica, quindi aldilà del fatto che considero Dovbyk un giocatore con pesanti carenze tecniche e caratteriali e conosco poco Gimenez, se lo fanno ha senso.
E per favore, il Messico come la Giamaica, è centro America, Gimenez non fa la coppa d’Africa.
gimenez è più funzionale rispetto lo stoccafisso di dovbik
Premesso che non mi piacciono nessuno dei due perché secondo molto sopravvalutati mi tengo dobvik ragazzi questo cmq piace o non piace sempre 17 gol ha fatto, gimenez visto anche ieri sera non struscia un pallone anzi sembra pure de impiccio poi va bene a gasperini sta bene a tutti. Ps la punta andava cambiata un mese fa non l’ultimo giorno di mercato questo te poi pija cioè una pippa come la tua, poi dopo lo sgarbo con salemekers che praticamente stavi apposto invece de sta a perde tempo e soldi co sancho pansa affari con il Milan mai più per me po rimane’ dobvik poi facesse la società
Parliamoci chiaro Dovbik è un giocatore lento e statico. Ha un gran fisico ma non lo sfrutta x nulla. Andatevi a rivedere i 17 gol dello scorso anno.
e poi come vice Ferguson chi piamo Pessina? ma siamo il Sassuolo?
ammazza quanto ce capisci…
Poi c’è Antonio Arena, un 2009 che (forse) potrà stupirci. Speriamo!
Ma, dico, lo avete visto Ferguson?
Fate il confronto con Dovbyk
Per quel poco che ha giocato, Fergy ha valorizzato quasi ogni pallone che gli è arrivato.
Questo mi aspetto da un centravanti
Dovbyk ha una percentuale ridicola di valorizzazione.
Ogni tanto la butta dentro, ma giusto perché sta davanti alla porta. Mica si inventa i gol.
È lento di gamba e di testa. Troppo
Che lo pagasse il milan, meglio a titolo definitivo (ma temo di no)
Quanto meno, Gimenez è più mobile ed è tutto da scoprire col gioco del gasp
Dovbyk il gasp l’ha già visto e nun je’ piaciuto!!!
Ieri sera contro il Lecce ho visto Gimenez mangiarsi un gol fatto a tu per tu con Falcone e non è una rarità.
Ribadisco la mia contrarietà allo scambio, ma aggiungo che se Gasperini fosse d’accordo direi “Obbedisco”.
ciao Zenone… ti dico la mia …per me non sono molto distanti come valore assoluto … ma sono giocatori che per le caratteristiche che hanno sono allenati dagli allenatori sbagliati … e secondo me entrambe le squadre nel cambio ci gioverebbero … sul discorso di mangiarsi i goal anche io ti potrei far vedere in determinate partite goal mangiati dal nostro attaccante davanti al portiere o quasi a porta vuota … secondo me il discorso è un altro .. mettiamo caso che realmente Dovbyk abbia un istinto migliore sotto porta rispetto a Gimenez, anche se dati alla mano tutta questa differenza non si evince dalle statistiche anche in base al valore dei campionati in cui hanno giocato ed in base al tipo di caratteristiche che hanno, Sovbik uomo d area che pensa solo al goal Gimenez più attaccante di movimento … secondo il ragionamento da fare è che con il gioco del Gasp che è improntato sui movimenti continui un giocatore statico con Dovbyk potrebbe creare durante una partita diciamo un media di 5/7 palle goals a partita… di queste 5 magari ne mette 1 dentro … con Gimenez invece per i suoi movimenti continui le palle goals a partita potrebbero essere il doppio e qui secondo me l la possibilità che faccia o faccia fare anche più di 1 goals è molto più alta … statisticamente più hai possibilità di segnare meglio è
Giocatore odioso ai tempi del Feyenoord ma se viene alla Roma è benvoluto.
Meglio Vlahovic e Jovic..
alla fine non si farà niente per me, di sicuro non va via dovbyk senza lo scambio, chi prendi in 2 giorni quando c’hai ancora da comprare l’esterno e un centrocampista se pellegrini va via. vengo io a giocare con ferguson
Se la roma accetta di dare in prestito Dovbik senza avere Gimeez , allora arriva Vlahovic
prende 12 milioniiiiiiiiiiii, li davamo a sancho senno
“senza scambio”? Premesso che sempre a titolo definitivo deve partire, se parte, Dovbyk, noi restiamo con Ferguson e…Arena?
Quindi senza scambi che vuol dire che ci danno almeno 30 milioni mica che lo vogliono gratis giusto? E poi noi come vice Ferguson chi prendiamo? Tra due giorni finisce il mercato eh!
Meglio sarebbe venderlo a 30mln e con uei soldi ci prendiamo in attacco uno che sappia giocare sia come punta che come esterno. A me Gimenez non piace proprio, meglio che stia a Milano.
George sta giocando contro il Fullham, quando è cos dubito che la trattativa finisca bene.
Se non hai impostato una trattava è difficilissimo chiudere un giocatore importante in 48 ore, cioè il tempo che manca alla fine del mercato. Aspettiamo e vediamo cosa si inventano.
Se fosse vero, forse la Roma in questo caso proverebbe a prendere houdiny che probabilmente e’ preferito a gimenez da gasperini.
Potrebbe essere, chissa’.
Ve lo dico io quello che vuole il Milan prestito con diritto oppure obbligo ma a non più di 20 milioni, cercano l’ affare loro hanno un problema e sanno che la Roma vuole sbarazzarsi del giocatore a tutti i costi. Una grande società li manderebbe a quel paese e si tiene Dobvik da una società come questa invece c’è da aspettarsi di tutto
Gimenez in più di Dovbyk ha una qualità essenziale per la Serie A: la cattiveria.
Credo che Massara stia puntando Vlahovic se riesce a monetizzare/piazzare Dovbyk
Ma basta con questa solfa che Gasperini ha chiesto. Poi Dovbyk è scarso mentre Gimenez un grande attaccante,ma che calcio guardate? Ma l’ avete visto Gimenez? Da solo con il pallone e si arrotola da solo. Ma per favore! Gasperini ha chiesto,lo ha detto a voi? Vi ha chiamato e vi ha detto cerco Gimenez? Poi Gimenez paragonato a Retegui proprio fa capire quanto capite di calcio. Per favore continuate a giocare sulle console a fifa perché il calcio vero è un tantino diverso.
insomma la Roma dovrebbe regalarglielo e poi se si fa male Ferguson giocare col ragazzino arena o prendere un Pessina qualunque ahahah
Ok cedere Artem Dovbyk ma dovresti avere in mano un giocatore di pari valore 35/40 mln per sostituirlo. Gasperini ci ha detto che la forza della squadra si misura dall’attacco per cui la bontà della rosa sarà misurata da quello. Siamo al 30 settembre e manca un TITOLARE a sinistra e se dovesse partirà Dobvyk anche la punta TITOLARE. Speriamo bene.
prestito con obbligo condizionato e noi ci prendiamo Emegha
Quest’ultimo aggiornamento: possibilità già scartata ieri dal loro DS, non avrebbe senso dato che si troverebbero nella situazione di una tripletta di centravanti importanti senza coppa europea.
Ma io voglio capire il motivo per cui ogni volta che il Milan ha un problema bussa alle porte della Roma a chiedere gratis giocatori che la Roma ha pagato 40 milioni e la Roma glieli dà pure. Ma che siamo la loro succursale? Ma per chi ci hanno preso questi
Corsi e ricorsi storici.
I due spicci per riscattare Florenzi, che aveva giocato e bene tutta la stagione, qualcuno li ricorda?
il Milan si tiene dovbyk, nkunku e gimenez solo per una competizione (+coppa ita)? non ha senso
le grandi società fanno questo quelle piccole regalano Dobvik alla concorrenza e prendono Pessina
La dimostrazione che è Dovbyk che serve o Milan e non Gimenez alla Roma.
In questa storia chi si rinforza è il Milan non noi..
No la dimostrazione è che Gimenez al pari di rios, Lucca e sancho non vuole venire alla Roma. Dovbyk è talmente forte che ferguson gli ha peso il posto dopo 3 gg di allenamento a 20 anni e dopo un infortunio importante. Tanto per dire nella scorsa annata Gimenez ha fatto più gol di’ dovbyk, oltre ad essere 4 anni piu giovane e ad avere uno stipendio più basso. Vabbè ma che vuoi spiegare ad uno che ha detto che Gasp truccava i campionati? Ora non lo dici più?
Vabbè, se fosse vero che si va SenZa scambio, l’unica ipotesi è che abbiamo Vlahovic, Halaand o Lewandoski rinchiuso da 2 giorni nella stiva dell’aereo di Dan in attesa di uscire…
oh, scherzavo, eh….
qua tocca sdrammatizzare se no a lunedì non ci arriviamo 😅
Se lo vendi a 30 milioni ( costato con i bonus a 38,5 + una bella percentuale sulla rivendita ) come fai a trovare un attaccante buono a meno di un giorno? Gimenez meglio stia al Milan o a Feyenord.
Abbiamo già nelle mani Vlahovic.
Sì ma così la Roma chi prenderebbe? A due giorni da fine mercato mi sembra un po’ difficile.. io lascerei tutto così prenderei un centrocampista piuttosto
niente risolve un problema al Milan si indebolisce e fa la figura della succursale delle squadre del Nord
se danno Dobvik al Milan e poi si presentano con Pessina sarà dura continuare a difenderli eh
io Artem me lo tengo …ha fatto i suoi goal tutti pesanti….nel suo 1 anno in una annata dove ad un certo punto stavi ad un passo dalla serie B!….addirittura adesso senza scambio e certo resto con un solo attaccante centrale…..
Un po’ di buon senso, finalmente..
Grazie!
Tu guarda se, per come ci stiamo incartando, non va a finire con lo scambio Dovbyk-Jimenez (il terzino), e ce ne rendiamo conto lunedì, eh…😅
La priorità della Roma è l’esterno alto a sinistra ed è una necessità che abbiamo dall’inizio del calcio mercato e che, a 48 ore dalla chiusura, non abbiamo ancora risolto. Però pare che l’unico preoccupazione che abbiamo è risolvere il problema del Milan regalandogli Dovbyk. A me pare tutto assurdo. Boh
Mi sa che Di Marzio non ci sente se tare pubblicamente ha detto che si sta valutando di prendere dovbyk soltanto attraverso lo scambio con gimenez proprio per non avere tre attaccanti in rosa, in caso se nessuno dei diretti interessati è disposto ad accettare le destinazioni allora si resta così.
Conoscendo la Gazzetta scriverà che è pronta un offerta da 10mln per Dovbyk dal Milan e una nostra per Gimenez da 40mln
