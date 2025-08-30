Roma Primavera, prima vittoria stagionale: battuto il Sassuolo 2-0

Dopo il pareggio all’esordio contro il Parma e la sconfitta con l’Atalanta, arriva il primo sorriso per la Roma Primavera di mister Guidi. I giallorossi hanno espugnato il campo del Sassuolo imponendosi per 2-0 nella sfida giocata oggi alle 14:30.

Dopo un primo tempo equilibrato e ricco di occasioni, la Roma ha sbloccato il risultato al 61’ grazie a un colpo di testa di Scacchi su assist di Cama. Il raddoppio è arrivato al 79’ con Morucci, bravo a pressare alto, rubare palla a Vezzosi e trafiggere Nyarko con freddezza.

Un successo importante che regala tre punti e fiducia ai ragazzi di Guidi, capaci di reagire alle difficoltà di inizio stagione e di trovare la prima vittoria del campionato.

IL TABELLINO DEL MATCH

SASSUOLO: Nyarko; Campani, Vezzosi, Sibilano, Benvenuti (46′ Costabile); Seminari, Tomsa, Frangella (59′ Appiah); Negri (87′ Chiricallo); Tomsa (80′ Barry), Sandro (46′ Tampieri). A disp.: Lungu, Costabile, Weiss, Cardascio, Amendola, Petito, Mussini, Appiah, Barry, Tampieri, Chiricello.
All. Emiliano Bigica

ROMA: De Marzi; Marchetti, Nardin (81′ Zinni), Seck, Cama (74′ Lulli); Coletta, Di Nunzio, Arduini (74′ Bah); Della Rocca (89′ Litti), Sugamele (46′ Morucci), Scacchi. A disp.: Marcaccini, Litti, Tumminelli, Bah, Zinni, Morucci, Terlizzi, Panico, Lulli, Maccaroni, Cinti.
All. Federico Guidi

Marcatori: 61′ Scacchi, 79′ Morucci.

Giallorossi.net – T. De Cortis

