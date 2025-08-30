LIVE! Tyrique George, la Roma insiste per chiudere a titolo definitivo: prevista una grossa percentuale di futura rivendita (AGGIORNAMENTI)

La Roma continua a lavorare decisa su Tyrique George. E’ quello che sostiene ormai da giorni Fabrizio Romano, che oggi su X aggiorna la situazione riguardo alla trattativa in corso, sia con il Chelsea che con il calciatore.
Massara infatti lavora su due binari: deve trovare l’accordo sia con il club inglese, che ha pretese piuttosto elevate per il suo giovane talento, sia con l’attaccante stesso.
Per questo motivo quella di oggi sarà una giornata molto importante sul fronte Tyrique George: stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, è prevista a breve una “call” tra la dirigenza della Roma e l’entourage del calciatore per provare ad arrivare a un accordo.
L’interesse per l’esterno 19enne è quindi molto concreto: Massara insiste, e quella di oggi può essere una giornata fondamentale per capire se l’affare George si concluderà positivamente o meno.
AGGIORNAMENTO ORE 14 – In attesa di scoprire se sarà o meno un nuovo calciatore della Roma, Tyrique George sta giocando con il Chelsea nella partita in corso contro il Fulham allo Stamford Bridge. Il talento inglese classe 2006 è subentrato all’infortunato Delap al minuto 14 del primo tempo. Per lui si tratta dell’esordio stagionale in Premier League.
AGGIORNAMENTO ORE 15:30 – Subentrato in campo al 14esimo del primo tempo, Tyrique George ha giocato con la maglia dei Blues in Chelsea-Fulham fino all’81esimo, quando Maresca lo ha tolto dal terreno di gioco per far entrare Andrey Santos. Utilizzato da centravanti, il 19enne non ha lasciato un’impronta sul match, finito comunque con la vittoria del Chelsea per 2 a 0 (gol di Joao Pedro e Fernandez su rigore).
AGGIORNAMENTO ORE 16:00 – La Roma ha programmato nuovi colloqui diretti per chiudere l’accordo con Tyrique George, dopo la partita giocata oggi con il Chelsea. Lo riferisce Fabrizio Romano su X. Sono in corso le trattative per un accordo a titolo definitivo con una cospicua clausola di rivendita. Anche il Fulham si è fatto avanti, ma la Roma vuole anticipare la concorrenza.
🚨🟡🔴 AS Roma have scheduled new direct talks for Tyrique George deal after he played for Chelsea today.
Negotiations underway on permanent deal with heavy sell-on clause.
❗️ Understand Fulham also called but AS Roma try to anticipate other clubs. 🏴 pic.twitter.com/iDLti7MBGB
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025
IN AGGIORNAMENTO…
Redazione Giallorossi.net
Con calma massà c’è tempo
Ha preso 8 giocatori ed è arrivato a giugno. Tifosi qua qua ra qua
vaje a da na mano te no? faje vedè quanto sei svelto, daje! Ma mica sta a comprà du etti de prosciutto dar pizzicarolo, ennamo.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Massara ho l’impressione che dopo questo mercato i Friedkin lo cacciano via , altrimenti non c’era bisogno che venivano in prima persona a Trigoria , questo è un incapace , lo ha dimostrato dove eandato, e come giocatore era una pippa ….quindi?
Nei video mi sembra proprio forte salta l’uomo spesso anche con tigna.Mi sembra l’ideale per Gasperini dopo aver rubato palloni .Preferisco lui per pochi milioni in più che quello del Bologna .Fa la riserva al Chelsea non è un disonore soprattutto visto che fra le 5 squadre più forti del mondo e per i 19 anni di età.Trovatemi dei mondo dicianovenne al mondo che giocherebbe titolare nel Chelsea in attacco (al massimo 5 )..Se ri sparano 30 allora punti sul giocatore del Bologna
Perché dipende da lui ? Nelle trattative esistono anche gli interessi e spesso le pretese della controparte.
ma la conferenza stampa di Gasperini l’avete ascoltata o letta? c’è un passaggio in cui elogia Massara per l’intuizione del difensore polacco.
se non vi va mai bene niente tifate formellese, così il problema del DS non ce l’avete (zero acquisti).
Eh, lo so.
Capisco.
A Formello questi problemi non li hanno.
“Con calma massà c’è tempo”. Beh, non ce n’è più. Leggendo le notizie quotidiane sul mercato della Roma, pensi che Massara non abbia nemmeno il tempo di dormire. Quando vedi i risultati del suo lavoro, pensi che stia semplicemente dormendo.
Si può dire che i Friedkin non riescono proprio ad azzeccare un DS adeguato se hanno chiamato lui e non te?
@Merlino: grande!!!
Mi sa che molti tifosi pensano al calciomercato come a quello de “L’allenatore nel pallone”.
Tipo: “Che me dai du’ etti de Rios e ‘n etto e mezzo de Sanches, che c’ho ggente a cena”.
Gli affari più importanti (Kolo Mouani, Vlahovic, Holjund e tanti altri) si giocano sul filo di lana: in questo calciomercato, in quelli degli anni passati e con buona probabilità in quelli del futuro, in Italia e… nel mondo. Chi dice a Massara “svejate!” pensando di essere figo, dovrebbe dirlo a tutti i DS di tutte le squadre del mondo, che al pari di Massara stanno chiudendo gli ultimi “colpi”, sul filo di lana appunto. Kone, Smalling, Mkytharian e tanti altri, quando sono stati presi, all’inizio o alla fine del mercato? Avrebbe senso, lo “svejate!”, se Massara ad oggi non avesse preso nessuno, ma 8 tra acquisti e prestiti non mi sembrano affatto pochi.
Dai video questo è peggio di Abraham.. neanche a 20 mln lo prenderei.. dopo questo acquisto Massara può riconsegnare chiavi e badge..
Andre’ …qua qua ra qua ce sarai te e tutta la palazzina tua, e fai il serio , la roma ha preso 8 giocatori di cui Wesley ( titolare) e il resto riserva , el ejanoui neanche gioca , quindi non è titolare , ferguson gioca mezxora , dove sono questi acquisti titolari ???
Daje sbrigateve non c’è più tempo. Questo giocatore ce serve come il pane, daje daje
ricordati che gli ultimi 2 giorni di mercato valgono come 3 settimane, tutti sono stranamente più propensi ad accordarsi e le trattative sono sempre molto più spedite.
Via Baldanzi per 8 milioni e ne spendiamo 25 per uno con 8 presenze in premier che verrà a fare la riserva ad El Shaarawy fenomeni
Se riserve ad el shaarawy ahah i giocatori non li conoscete proprio
O forse Elsha farà la sua riserva, magari non da subito, ma a breve, dopo che il Gasp lo avrà allenato un po’?
fenomeno è chi sbava contro un ds che sta lavorando bene
Ha giocato tutte le partite di Conference, il 90% da titolare.
Se non conta nulla, vuol dire che anche il trofeo che abbiamo vinto noi conta niente.
Due apparizioni di poco più di 20 minuti ciascuna nel mondiale per club e 1 gol.
Chiedo per un amico se Baldanzi, che ha 3 anni in più, le ha fatte.
il fenomeno è chi crede che in Serie A nel XXI secolo possa giocare in una squadra che ambisce alla Champions uno con le caratteristiche fisiche di Baldanzi, basta guardare le presenze e i risultati dell’ ex Empoli qui a Roma per capire che essersene liberati per 8 mil. è un grande risultato.
questo Pessina ma che siamo diventati il Sassuolo?
Arriverebbe come quinto per due posti, ovvero la riserva della riserva, promosso a riserva semplice durante la coppa d’Africa. Per questo ruolo ci sta
il mio commento e contrario può andare via se prendono un buon centravanti se ci sono ancora in giro ormai manca poco tempo alla chiusura del mercato ormai chi ha un buon centravanti se lo tiene! sempre sempre forza Roma
Ancora ma dai non siamo ne city ne real per spendere 20/25ml e percentuale sulla futura rivendita se te va male te lo teni, i giovani vanno scovati quando costano poco vedi sartori o tipo ziolkoski o come se chiama 6 ml lo paghi se te va male 6 ml ce rifai. Per me chiesa tutta la vita ovvio a condizioni giuste sia de cartellino che ingaggio credo che de motivazioni ne ha se vuole fare il mondiale
pronto chi parla !?
Se vale per accrescere il tasso tecnico si deve fare il sacrificio, sennò rimani sempre al solito livello. Un tassello per volta. Come disse Ranieri Roma non fu costruita in un giorno
In verità la frase risale al 1200 e la disse un belga, credo…lo dico solo perche sono andato a vedere l’origine della cosa, mi ha sempre incurisito chi l’avesse detta ed avevo sempre pensato ad un antico Romano ( più antico der Sor Claudio!!!)…e mo te salta fuori che l’ha detto un gallo!!!
Ora attendiamo la conferma di Zenone, che di certo era presente!!!
Zenone, perdona la battuta banale…
l’ha detta zenone in persona…
se il mister ti dice che può farlo crescere tanto e farlo diventare un Top allora va preso perché vendendolo dopo comunque faresti un buon gruzzoletto anche dando una parte al proprietario del cartellino
Friedkin è venuto a Roma per comprare questo?
Speramo de no secondo è venuto pe magnasse na carbonara fatta bene
Siamo ancora a questo punto? Nessun accordo ancora nè con il giocatore, nè con la società.
Con calma che c’è un sacco di tempo…
e niente…Massara completamente andato…non c’è altro da dire.
Massara pessimo. Mamma mia.
Perché non vi proponete voi come DS
Magari siete veramente geni e veloci
Ecco perché è venuto Dan, perché ha letto che su questo sito i Diesse competenti sono MIGLIAIA, tutti bravi a spendere i soldi che non ci sono, a cercare Lookman quando ormai è famoso e costoso e a buttare nel 🚽 il team che da gennaio 2025 è risultato quello più vincente in serie A. Che dire… chapeau. Forse vi conviene tornare alla PlayStation , li è piu facile vincere
Una delle campane acquisti più tristi della storia della Roma e avevamo tanto attaccato Ghisolfi non c’è mai fine al peggio
Quanto non capote nulla di nulla…. e più non capite più commentate.
posa er fiasco
poi dici che ci prendono a ride in tutto il mondo perchè siamo un popolo di lamentosi….
questa campagna acquisti era nata sotto le parole di Ranieri che aveva palesemente e cristallinamente detto che sarebbe stata sotto i paletti del fair play finanziario, eppure sono arrivati parecchi giocatori;
si era detto che il progetto con Gasperini non sarebbe stato una partenza sprint ma ci sarebbe voluto tempo per rivoluzionare una rosa con entrate ed uscite mirate;
andate a vedere le campagne acquisti delle altre squadre e ditemi chi sta facendo i fuochi di artificio.
Voi vi dimenticate tutto, se doveste gestire una società, la mandereste a piedi all’aria dopo un nanosecondo
Non conosco George ( a manco Mildred…chissà chi se ricorda…!) ma spero sia fortissimo!
Ho visto giocare varie volte il piccolo argentino del Bologna e, se è vero che si può prendere a 15/18 prenderei quello, conosce il campionato, ha molto carattere e guarda la porta ( le due cose che mancano a Baldanzi, a mio dire, pur in ruoli diversi, ma a parità di cifra spesa).
…non mi sembra l’argentino del Bologna un giocatore che fa anche la fase difensiva sicuramente lui e Dybala non potrebbero giocare insieme proprio per gamba fisica…
Mario, per quello che ho visto io, non è uno che non difende, è tignoso anche quando ripiega. Però non sono nessun per dire che sia perfetto per Gasp, ho solo detto che l’ho visto qualche volta dal vivo e mi è parso buono; sempre che il prezzo sia equo, ovviamente; ingaggio di certo non alto, conosce il campionato e potrebbe crescere non poco con Gasp. Ma sono solo commenti da Bar !!! Per me ciò che la Roma sceglie, va bene, mi fido di MAGARA e Dan
Pensiamo a vincere con il Pisa, poi arriverà chi deve arrivare
Mi hai sbloccato un ricordo un po’ annebbiato, “George e Mildred” . Ero proprio piccolina, lo guardava mia mamma ed io con lei, guardavo poco la TV, mi stancavo subito, ma ho l’immagine di Mildred sul sidecar o sbaglio? Mi piaceva tanto, la volevo anche io! Ahahah! Tornando seri, se vedono in questo giovane grandi potenzialità, ben venga! Giovane e in rampa di lancio. Baldanzi, purtroppo, va in prestito senza alcun obbligo e il Verona chiede anche aiuto per lo stipendio, a Giugno ritorna, ahi noi!
boh io non ci credo molto, ma che operazione è…massara va a trattare sancho e il procuratore gli propone George del quale il Chelsea vuole 25 Mil e il 30% della rivendita, oltre ad avere 19 anni quindi dovremmo avere un titolare adolescente. anche per massara che ha avuto due mesi per prendere un esterno li e compra quello che gli dà il procuratore di sancho ad una cifra che per risultare un ottimo investimento (questo si è capito vogliono fare con i giovani) dovresti rivenderlo a 70 Mil. ho dei dubbi
Secondo Saverio (ns. collega di blog) le cifre che ballano per George sono troppo elevate,più del doppio del suo reale valore.
Il Chelsea già ci ha rifilato Abraham al doppio,adesso ci riprova.Solo con noi da le plusvalenze,se no becca sempre fregature.
Per quanto mi riguarda farei passo e chiudo.
Tra George e Abaham c’è una bella differenza almeno dai video che girano, tecnicamente sembra valido poi a certi livelli conta molto la personalità che in serie A è una componente importante vedi CristanteMancini ecc. giocatori non eccelsi ma che equilibrano gli umori e il gruppo…. Molto più determinanti di un Pellegrini
a sto punto preferisco chiesa almeno verrebbe a fa’ il titolare
ancora con questo
Acquisto senza senso, nato esclusivamente per il fatto che l’abbia proposto lo stesso agente di Sancho. Quindi la Roma sta trattando un profilo per interessi economici privati (commissioni, intermediazioni) più che guidata da un criterio di scouting tecnico e sportivo.
Se prima cerchi un 25 enne che deve rilanciarsi, ma di cui già si conoscono le qualità ai massimi livelli. Poi non puoi virare su un ragazzino il cui valore è ancora tutto da definire. Soprattutto in un ruolo in cui avresti bisogno di un titolare e visti i costi che emergono per questo George.
Operazione sbagliata su tutta linea.
Mi auguro fortemente che salti e che ne arrivi un altro.
il “ragazzino ancora tutto da definire” ha segnato sia in Conference League sia in una partita del mondiale per club, competizione che ha poi vinto con la sua squadra. Non mi pare proprio un’esperienza da buttar via per un ragazzino…
Poi, se permetti, eviterei di raccontare la vicenda Sancho-George dando credibilità alle dichiarazioni di un miserabile lazziale che fa l’intermediario del man utd…
Io spero che arrivi, e poi manca solo una riserva d’esperienza a centrocampo per diventare squadra da scudo, grattiamoci però.
Non abbiamo mai avuto una squadrà così completa.
Numericamente poesse dai…
PRESIDENTE mettiamo qualche milione in più e prendiamo NUSA
Se lo pagheremo quelle cifre avranno valutato che le vale…per me è un rischio che va corso, ma a 13/15 + 20% sull’eventuale plusvalenza.
Mi fido di Ranieri gasperini e massara. Ora ci sono persone di calcio coadiuvate da un grande conoscitore e tifoso della Roma. Faranno sicuramente il meglio possibile considerati discorsi economici e interni al sistema calcio che noi semplici tifosi non possiamo conoscere. Io aspetto lunedì sera per dare un giudizio
Io non capisco tutto questo scetticismo su questo ragazzo! Io credo sia un ottimo prospetto sia per il presente che per il futuro! Baldanzi non ci ha convinto, giusto sostituirlo con questo ragazzo che a me sembra fortissimo! Dobbiamo essere pronti tra due anni e la strada è quella giusta!
Evidentemente la Roma non cerca il giocatore che possa far fare il salto di qualità per il quarto posto ma un’ altra scommessa e si accontenta di far giocatore il buon El Shaarawy titolare
Il grande colpo di Dan Friedkin sarebbe questo?
si tutti a Fiumicino
Ma perché scusame, ma chi taa avrebbe detto che Dan Friedkin avrebbe portato “il grande colpo”?!?
Te dei esse uno de quelli che telefona in Radio a Marione mentre sta ‘n mezzo ar traffico!! Già te vedo, o mejo… te sento!!😂😂😂😂
Qualche tifoso si merita Lotito e il figlio.Sono senza parole cambiate squadra.
Voi vi meritate la polvere sulle bacheche di Trigoria e i sesti posti
avete voluto cacciare la sensi perché stufi di arrivare secondi mo vi va bene arrivare a metà classifica e fare mercati in stile udinese
daje preside tutti i soldi che fai con i soldi out portace lookman
magari
Io andrei a chiedere dominguez al bologna.. chissà che in extremis non strappi delle buone condizioni..la lazio 4 anni fa nell’ultimo giorno di mercato prese zaccagni per 9 milioni tutto compreso, magari capita pure a noi una cosa del genere.. comunque occhio al pisa, le prime partite sono sempre un’incognita
Perdonami maurizio70 il tuo sembra un commento scritto da Sarri
Il talento inglese con 8 presenze all’ attivo e il Chelsea non vede l’ ora di venderlo strano
è del 2006… 2025-2006 fa 19 anni … quante presenze doveva avere 570? 😅😅
tra l’altro sta giocando da punta centrale.
❤️🧡💛
Sta giocando ora, devi aggiungere +1
a sto punto aridatece Pallotta tanto era uguale ma con dirigenti un po’ più competenti
il miglior acquisto mi pare Tsimikas ammesso che non sorgano guai dell’ultimora. Sicuramente all’altezza del titolare o forse anche migliore Il resto sono pezze messe qua e là senza neanche troppa convinzione . E per fortuna è stato recuperato alla causa un giocatore vero come Hermoso..Non mi aspetto più nulla da qui al 1 settembre…
E comunque ce semo fumati quasi 60 milioni……
25 e diritto, se frutta bene sennò ciao, questo poi fa..
Abraham 2.0 rimanesse la
E piantatela de frignà e de lamentavve !!
Diamo un po’ di fiducia. Stiamo in mano a Gasp, Ranieri e Massara che ci capiscono più di tutti noi messi insieme. Altro che Ghisolfi e lo sciagurato passato !!
Forza Romaaaaaaaaaaaaa
pensa che ci sono i fenomeni che dicono sia un pischello e. invece pretendono altri giocatori … questo gioca a 20 anni nel Chelsea e qui lo schifano perché non “C’HA IL NOME “ ahahah ..più leggo certi commenti e più rido
sto guardando Chelsea Fulham, con i blues immeritatamente in vantaggio dopo un primo tempo giocato in maniera orribile, vero che non si può giudicare da una partita così, ma il ragazzo sta giocando da prima punta, ha sostituito Delap infortunato, fuori ruolo sicuro, veloce lo è, anche ben strutturato, per me è destinato a crescere, non credo che il Chelsea se ne liberi tanto facilmente…
Speriamo che hai ragione che non se ne liberano
Concession che tutto e’ migliorabile, Chi contesta questa societa’ e Questi nuovi dirigenti o e’ incompetente o non si ricorda bene il trio-disastro dell’anno scorso, Lina, Ghisolfi e De rossi, che in tre si erano dimenticati di acquistare terzini e difensori centrali tra cui hummers preso x fare il turista e che ci ha fatto uscire dalle coppe.
Sì bello tutto ricordati però che soule è kone sono stati voluti da de Rossi così come L’avanzamento di svilar a primo portiere
Per aspera ad astra… però ricordati che hanno contestato anche De Rossi Ghisolfi etc … ormai il mood è contestatore sempre e comunque
Per quello che serve alla Roma questo è un calciatore totalmente inutile
Non avendo alternative plausibili/fattibili, mi pare che l’unica sia fare “buon viso a cattivo gioco”. In linea di principio, sarei anche d’accordo con Zenone. Purtroppo, però, a tre gg. scarsi dalla fine del calciomercato ed avendo speso tempo ed energie su obiettivi irraggiungibili, non vedo soluzioni alternative.
a fine primo tempo George su diretta ha il voto piu basso in pagella della sua squadra e pure di quella avversaria. è quello che sta giocando peggio tra i 22 di cui 11 del fulham
è questo viene a Roma a fare la differenza!? spero siano solo voci di mercato per confondere il vero obbiettivo
Gasp so 2 mesi che chiede un ala per la fascia sinistra ma siamo rimasti con il cerino in mano che si chiama George che è al momento un ragazzino che non fa la differenza
per la nostra amata Roma vogliamo di piu molto di piu
Ti sei per caso anche accorto che sta facendo il centravanti?
Uscito al 80 impalpabile, resta li
@drastico gran maestro di calcio cosa ha fatto anche da punta? Cosa ha fatto in fase offensiva? Poco o nulla, solo un quaquaraqua non lo ammette
@Gino, il semplice fatto che chiedi cosa ha fatto anche da “punta”(?) dimostra quanto il calcio possa essere un universo parallelo.
Tra fare l’ala d’attacco e il centravanti ci sono differenze sostanziali.
Maresca credo sia a corto di centravanti per la prossima partenza di Jackson, e in ogni caso se ha buttato dentro il ragazzo è perché evidentemente ha fiducia nelle sue qualità.
Ma si è visto da subito che era chiaramente in imbarazzo, anche semplicemente nel cercare una posizione utile in campo.
Certi commenti apodittici da parte di chi vede una sola partita di un giocatore, per giunta giocata in condizioni particolari, fanno intuire tanto del livello di competenza medio che gira.
Concordo @George,lo scorso anno la Roma era in mano a tre scappati di casa
ieri giornata tosta eh
Sto seguendo il derby londinese tra Chelsea e Fulham, e il ragazzo è entrato presto in campo, ma…da centravanti.
Posizione dove mi sembra di poter dire che non si trova particolarmente a suo agio, e questo malgrado il doppio vantaggio dei Blues.
ho visto sto george e devo dire che è difficile trovare un giocatore più scarso..
nessun dribbling provato, tutti i duelli aerei sovrastato, addirittura ad un certo punto uno con una spallata l’ha buttato via.
entrato al 14 esimo, l’allenatore l’ha sostituito al 80 esimo per disperazione
e l’età è un alibi fino ad un certo punto..estevao ha 18 anni ed è stato il migliore in campo, quello si che è un fenomeno
Pagato 35 milioni, questi sono i giocatori da prendere invece di spendere 20/25/30 milioni per giocatori anonimi. Magari spendi meno se li prendi a 16 anni ma sembra che alla Roma non ne siano capaci.
Io ho visto la partitadel Chelsea e George è stato schierato praticamente come prima punta. Non ha fatto una grande partita, tutt’altro. Siamo sicuri di prenderlo? Nonvorrei fosse stato schierato per cercare di strapparci qualche milioncino in più. Non lo so…. sono perplesso. Poi non ci lamentiamo di non entrare in champions, alla fine cone titolare andresti a schierare un ragazzo con una manciata di partite in premier.
E per strappare qualche milione in più lo fa entrare fuori ruolo?
Non mi sembra una gran furbata.
Mi sono andato a guardare la partita e in 72 minuti non ha toccato un pallone
non si può vedere
visto anche io la partita….se è questo( ma è difficile dare però un giudizio obbiettivo per il poco che ho visto) comunque ripeto che se fosse questo giocatore da pagare non più di 15/18 milioni
Forse vuole essere ceduto?
non ci sono alternative al momento a George, è difficile pensare di prendere un top in questo momento
C’erano pure i mesi precedenti, ammesso che ti interessasse un “top”…..
.. per quest’altra mezza pippa…. che amarezza
il Chelsea vuole anche la percentuale del 40 % per questo ? ma almeno potevano essere furbi e non farlo giocare , cosi non vedevamo la sua prestazione 😂😂😂😂
io credo che,tolto l esterno offensivo a sx,non arriverà nessun altro!resteremo con l ucraino in attacco.a ccp se non esce pellegrini non arriva nessuno e se deve arrivare Pessina mi tengo Pellegrini tutta la vita! oltretutto può giocare sia da trequartista offensivo nel gioco di Gasp..sia all occorrenza nei 2 davanti la difesa! è capitato sia con Mourinho che con Fonseca!per me arriva solo l esterno a sx..George o chi x lui!poi il mercato è talmente folle che non si può mai dire
esatto se non puoi prendere giocatori che spostano qualcosa onde evitare di peggiorare le cose meglio rimanere così
che tristezza, non può essere un 19enne superpagato proposto da un procuratore pieno di soldi il titolare del prossimo anno. io continuo a non crederlo arriverà qualcun’altro
Io continuo a dirvelo, non sarà george il titolare della roma, ma verrà sancho.
Non posso credere che il colpo della roma sia un ragazzino, un poco piu di un primavera come colpo sulla trequarti.
Rimarrei esterefatto di questo.
Posso capire che si punti sui giovani, ma cosi mi sembra un pochino troppo.
Addirittura quando la roma prese paredes dal boca (altra esperienza e tecnica) era cmq la riserva dei de rossi per dire, o i gerson.
Qui il titolare chi è? el sharawy? bailey rotto che vuoi o non vuoi tra infortunio e coppa d’africa lo rivedremo bene a febbraio?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.