LIVE! Tyrique George, la Roma insiste per chiudere a titolo definitivo: prevista una grossa percentuale di futura rivendita (AGGIORNAMENTI)

La Roma continua a lavorare decisa su Tyrique George. E’ quello che sostiene ormai da giorni Fabrizio Romano, che oggi su X aggiorna la situazione riguardo alla trattativa in corso, sia con il Chelsea che con il calciatore.

Massara infatti lavora su due binari: deve trovare l’accordo sia con il club inglese, che ha pretese piuttosto elevate per il suo giovane talento, sia con l’attaccante stesso.

Per questo motivo quella di oggi sarà una giornata molto importante sul fronte Tyrique George: stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, è prevista a breve una “call” tra la dirigenza della Roma e l’entourage del calciatore per provare ad arrivare a un accordo.

L’interesse per l’esterno 19enne è quindi molto concreto: Massara insiste, e quella di oggi può essere una giornata fondamentale per capire se l’affare George si concluderà positivamente o meno.

AGGIORNAMENTO ORE 14 – In attesa di scoprire se sarà o meno un nuovo calciatore della Roma, Tyrique George sta giocando con il Chelsea nella partita in corso contro il Fulham allo Stamford Bridge. Il talento inglese classe 2006 è subentrato all’infortunato Delap al minuto 14 del primo tempo. Per lui si tratta dell’esordio stagionale in Premier League.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30 – Subentrato in campo al 14esimo del primo tempo, Tyrique George ha giocato con la maglia dei Blues in Chelsea-Fulham fino all’81esimo, quando Maresca lo ha tolto dal terreno di gioco per far entrare Andrey Santos. Utilizzato da centravanti, il 19enne non ha lasciato un’impronta sul match, finito comunque con la vittoria del Chelsea per 2 a 0 (gol di Joao Pedro e Fernandez su rigore).

AGGIORNAMENTO ORE 16:00 – La Roma ha programmato nuovi colloqui diretti per chiudere l’accordo con Tyrique George, dopo la partita giocata oggi con il Chelsea. Lo riferisce Fabrizio Romano su X. Sono in corso le trattative per un accordo a titolo definitivo con una cospicua clausola di rivendita. Anche il Fulham si è fatto avanti, ma la Roma vuole anticipare la concorrenza.

🚨🟡🔴 AS Roma have scheduled new direct talks for Tyrique George deal after he played for Chelsea today. Negotiations underway on permanent deal with heavy sell-on clause. ❗️ Understand Fulham also called but AS Roma try to anticipate other clubs. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/iDLti7MBGB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025

Redazione Giallorossi.net