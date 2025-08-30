CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 30 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 11:45 – Dovbyk rifiuta il Fulahm e aspetta il Milan
Artem Dovbyk (28) ora vuole trasferirsi al Milan e ha rifiutato un’offerta arrivata in queste ore dal Fulham. Lo riferisce Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.
Ore 10:30 – Nuove piste per l’attacco: Ezzalzouli e Pepe
Oltre a George e Dominguez, la Roma lavora su altri profili. In pole, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero Abde Ezzalzouli (23) del Betis e Pepe (28) del Porto. (Corriere della Sera)
Ore 10:00 – Sancho più lontano, spunta l’idea Chiesa
Nuove voci dall’Inghilterra su Sancho, ma a Trigoria il pessimismo cresce. Occhio a una sorpresa last minute: Federico Chiesa (27) valuta un ritorno in Serie A per rilanciarsi verso il Mondiale. (Il Messaggero)
Ore 9:45 – Dominguez resta nel mirino
Tra i profili seguiti dai giallorossi c’è anche Nicolas Dominguez (21), esterno argentino che il Bologna è disposto a cedere. Gasperini lo considera un’alternativa di qualità per il reparto offensivo.
Ore 8:30 – Dovbyk-Milan, va convinto Gimenez
Il Milan continua a pensare a Dovbyk (28), ma soltanto in caso di inserimento di Gimenez (24) nello scambio. La Roma è disposta a parlarne, ma va convinto il messicano. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:10 – Pellegrini proposto al Milan
Il centrocampista giallorosso Lorenzo Pellegrini (29) è stato offerto ai rossoneri: si attende di capire se il Milan farà un’offerta concreta dopo gli ammiccamenti dei giorni scorsi. (Il Messaggero)
Ore 8:00 – George, prezzo troppo alto
Il Chelsea valuta Tyrique George (19) 23 milioni più il 30% sulla futura rivendita: cifra giudicata eccessiva dalla Roma. L’affare dunque è in dubbio. (Il Messaggero)
Ore 7:40 – Tsimikas a Roma tra oggi e domani
Kostas Tsimikas (29) è atteso a Roma tra oggi e domani: operazione in prestito secco già chiusa con il Liverpool. (Il Tempo)
IN AGGIORNAMENTO…
Per i nomi che girano non vedo,tranne la scommessa George, dei nomi che ti fanno fare il salto tecnico
elzzazouli, Dominguez, George, uno dei tre va preso. Sono le ultime ore di mercato sbrigamose. Quanto a me spero in un paio di colpi: Dominguez e O’Riley.
Due giocatori in grado di modificare gli equilibri di squadra e abbassare la media età.
certo Dominguez e Pepe sono esterni offensivi ottimi come seconde linee!Come titolari ti garantirebbero equilibrio: poi io indicavo Santiago Pierotti al posto di Pepe; ma il principio e’ sempre quello di coprire i ruoli scoperti anche a costo di prendere seconde linee come Dominguez e Pierotti(Oppure Pepe): visto che siamo alla fine del mercato e
spendiamo pure qualcosa di meno.
Se aspetti altri 4/5 giorni vedrai che nomi che girano
cacio e pepe e s’abbracciamo
Dici ??? Io la vedo tanto Gricia…
domani c’è porta portese: occasioni ce ne sono di sicuro migliori di quelle che girano in questi ultimi giorni 😉
Basterebbe fare uno sforzo e prendere Lookman e scambio Dovbyk per Gimenez, poi Mainoo se veramente lo danno in prestito e con Tsimikas e Zio che sono arrivati avremmo coperto tutti i ruoli che mancavano alla perfezione o quasi
E basta con tutte queste critiche
Come ho scritto l’altro giorno, sarebbe da provare a prendere Chiesa che verrebbe per provare a rilanciarsi nell’anno del mondiale. Se torna quello di qualche anno fa, in Italia sarebbe tanta roba. In fondo sarebbe una scommessa a basso costo, se va bene lo riscatti, altrimenti lo ridai indietro e l’anno prossimo ai tutto il tempo per trovare l’esterno che ti serve senza il problema del fpf
Dobbik c ha 28 anni.. se non lo muoviamo subito e , come penso, sarà la riserva di Ferguson.. il prossimo anno avrà 29 anni, 25 presenze e 4 gol..
Quanto varrà?
Facciamo sto scambio…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.