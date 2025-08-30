CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 30 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:45 – Dovbyk rifiuta il Fulahm e aspetta il Milan

Artem Dovbyk (28) ora vuole trasferirsi al Milan e ha rifiutato un’offerta arrivata in queste ore dal Fulham. Lo riferisce Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

Ore 10:30 – Nuove piste per l’attacco: Ezzalzouli e Pepe

Oltre a George e Dominguez, la Roma lavora su altri profili. In pole, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero Abde Ezzalzouli (23) del Betis e Pepe (28) del Porto. (Corriere della Sera)

Ore 10:00 – Sancho più lontano, spunta l’idea Chiesa

Nuove voci dall’Inghilterra su Sancho, ma a Trigoria il pessimismo cresce. Occhio a una sorpresa last minute: Federico Chiesa (27) valuta un ritorno in Serie A per rilanciarsi verso il Mondiale. (Il Messaggero)

Ore 9:45 – Dominguez resta nel mirino

Tra i profili seguiti dai giallorossi c’è anche Nicolas Dominguez (21), esterno argentino che il Bologna è disposto a cedere. Gasperini lo considera un’alternativa di qualità per il reparto offensivo.

Ore 8:30 – Dovbyk-Milan, va convinto Gimenez

Il Milan continua a pensare a Dovbyk (28), ma soltanto in caso di inserimento di Gimenez (24) nello scambio. La Roma è disposta a parlarne, ma va convinto il messicano. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:10 – Pellegrini proposto al Milan

Il centrocampista giallorosso Lorenzo Pellegrini (29) è stato offerto ai rossoneri: si attende di capire se il Milan farà un’offerta concreta dopo gli ammiccamenti dei giorni scorsi. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – George, prezzo troppo alto

Il Chelsea valuta Tyrique George (19) 23 milioni più il 30% sulla futura rivendita: cifra giudicata eccessiva dalla Roma. L’affare dunque è in dubbio. (Il Messaggero)

Ore 7:40 – Tsimikas a Roma tra oggi e domani

Kostas Tsimikas (29) è atteso a Roma tra oggi e domani: operazione in prestito secco già chiusa con il Liverpool. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…