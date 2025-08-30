Calciomercato Roma, Di Vaio (ds. Bologna): “Dominguez interessa ai giallorossi, valuteremo”

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Como soffermandosi anche sul futuro di Benjamin Dominguez: “Stiamo valutando qualche profilo in uscita per farlo giocare. Per lui c’è stato un interessamento della Roma, ora è tutto fermo per la partita”.
I giallorossi nei giorni scorsi hanno chiesto informazioni sull’esterno offensivo, valutato dal club rossoblù intorno ai 20 milioni di euro. Al momento, però, la prima scelta della dirigenza romanista resta Tyrique George del Chelsea.
Nonostante ciò, Roma e Bologna torneranno a sentirsi nella giornata di domani per capire i margini di trattativa.
Fonte: DAZN
3 gol in serie A contro empoli e verona…panchinato da cambiaghi..
se questi sono i profili che ci dovrebbero portare in champions
nel frattempo grealish 4 assist in 3 partite di premier.
hai capito friedkin, all’everton porta i campioni e a noi i ragazzini
Profili da Sassuolo da società mediocre
Lotito chi ti ha portato?
Roberto capisco il disappunto ma ci sono due domande a cui rispondere. Come stanno i conti economici dell’ everton? E , l’everton ha uno stadio di proprieta’? dopo esserci dati queste due risposte potremmo arrabbiarci di meno e individuare il percorso da fare. Nel frattempo fra meno di due ore si gioca. Daje Roma
Hai ragione.
Sarebbe ora che ci svegliamo.
La Roma non è più l’asset principale dei Friedkin..
Non dai in 5 anni il tuo asset principale in mano a Pinto, Ghisolfi e Massara..
svegliamoci !!
Abbiamo la metà del budget dello scorso anno !!
Dominguez del Bologna è più forte di Dovbik??
in quale sport? FIFA 2025??
Solo in prestito con diritto di riscatto, se non si può spendere per questo anno, poi glielo rispediremo, oppure mi tengo Baldanzi, non mi pare un “acquisto” dopo che hai cercato Sancho
Ho seguito l’intervista. Praticamente Di Vaio ce lo ha offerto su un piatto d’argento…cosa aspettiamo? Con 15 milioni è nostro
Almeno qualcuno che segue e commenta le interviste originali, senza farsi sempre influenzare da giornalisti che scrivono tanto per fare notizia.
8 gol nella vita,
non segna neanche con le mani….
io non so più che pensare
Non è Nicolás Dominguez, centrocampista venduto dal Bologna nel 2023 al Nottingham Forest e tra le altre cose seriamente infortunato, ma trattasi di Benjamín Domínguez esterno sinistro di piede destro, cioè il profilo alla Sancho e alla George tanto ricercato dalla Roma.
Per me la Roma aspetta una decisione in extremis di Sancho.
Lunedì l’epilogo, che penso sarà positivo.
Mah, lo sai che c’ho la tentazione di giocarmi un cinquantino a mezzi co’ te?
Anzi, tu metti 100, io 50 perché non sono benestante come te…
serve un titolare uno pronto no un altro bambino
Quindi uno che ha 30/35 anni suonati, giusto? Questo per me è molto interessante, magari c’è casca.
Alle brutte c’è sempre Zyech svincolato, sempre meglio di Vardy 38enne alla Cremonese…
Piu’bollito di uno spaghetto alla carbonara a Dusseldorf..
ma la scorsa settimana non era valutato come tutti un fiorino( al cambio sempre 30 mil)? A parte le facezie ma questo e’ un mercato ipertrofico, con estrema facilita’ ci si puo’ ritrovare con giocatori in rosa un domani invendibili sia per cartellino che per ingaggio, ovviamente ipertrofico di conseguenza. Eppure da questo punto di vista ne sappiamo qualcosa visto che non riusciamo a piazzare nessuno dei nostri, e’ brutto dirlo ma, esuberi.
Un altro fenomeno da svezzare tipo George mo si che siamo competitivi per il quarto posto
Tanto chiunque arriva non sarà un profilo che fa fare il famoso salto di qualità sarà una riserva El Shaarawy è il titolare mettiamoci l’anima in pace
Dominguez è forte e chi afferma il contrario o non ha mai visto questo giocatore o non capisce di calcio. È un gran bel profilo.
c’è sempre Berardi …..o no ??
Se non arriva un calciatore forte e se stasera non si vince a Pisa, Gasperini fa un casino pazzesco.
