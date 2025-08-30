Europa League, il calendario della Roma: debutto in casa del Nizza, ultima in Grecia con il Panathinaikos

Da ieri la Roma conosce le otto avversarie della fase campionato di Europa League, sorteggiate dall’urna di Montercarlo.
La squadra di Gian Piero Gasperini debutterà il 24 settembre in casa del Nizza e chiuderà il suo percorso il 29 gennaio in Grecia contro il Panathinaikos, mentre sarà il Lille il primo avversario a far visita all’Olimpico.
Il calendario del percorso in Europa League:
24 settembre 21.00 Nizza-Roma
2 ottobre 18.45 Roma-Lille
23 ottobre 21.00 Roma-Viktoria Plzen
6 novembre 21.00 Rangers-Roma
27 novembre 18.45 Roma-Midtjlland
11 dicembre 21.00 Celtic-Roma
22 gennaio 21.00 Roma-Stoccarda
29 gennaio 21.00 Panathinaikos-Roma
….trasferte toste…daje Roma daje
Incredibile, due trasferte a Glasgow, a novembre e dicembre…
