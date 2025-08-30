MASSARA: “Dovbyk-Gimenez allo stato attuale non esiste. Dominguez e George giocatori interessanti. Sancho? Sono già stato chiaro”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Pisa-Roma. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di campionato che si sta per giocare all’Arena Garibaldi.

RICKY MASSARA A SKY SPORT

A che punto è lo scambio Dovbyk-Gimenez? Dovbyk può comunque andare?

“Non è neanche partito, è vero che le ultime di mercato ore sono concitate e possono portare sorprese ma allo stato attuale non esiste”.

L’attaccante a sinistra dato che Sancho non viene? George e Dominguez?

“Sono nomi di giocatori interessanti che rientrerebbero nella linea di un progetto di rinnovamento con giocatori giovani da inseguire in un organico, che siamo contenti di aver conservato nelle pedine chiave e non era semplice. Sarebbe stato per noi un mercato difficile, lo dicevamo due mesi fa, ed essere riusciti a conservare l’ossatura della squadra e inserire giovani di talento a disposizione di un grande allenatore come Gasperini è un risultato importante. Se nelle ultime ore troveremo opportunità funzionali a questa linea cercheremo di sfruttarle”.

Le opportunità sempre in quelle zone di campo o anche a centrocampo?

“No, in questo momento penso sia prioritaria la zona offensiva. Ma saranno soluzioni che devono rientrare in una logica economica e tecnica per farci fare un salto di qualità, altrimenti saremmo soddisfatti delle cose fatte”.

Se non succede nulla Dovbyk sarà il centravanti della Roma?

“Oggi lo è e siamo soddisfatti, l’anno scorso ha fatto 17 gol in A. Attaccanti prolifici sono al centro dell’attenzione dei movimenti degli ultimi minuti in una fase in cui molte squadre importanti stanno cercando un attaccante”.

Saresti per farlo o no?

“Ognuno ha il suo centravanti, siamo contenti della squadra e dell’organico. Sono qui per cercare di dare un contributo alle vostre notizie di mercato, nelle ultime due giornate possono succedere sorprese ma in questo momento non le vedo arrivare”.

In questo momento è facile lavorare alla Roma o era meglio al Milan?

“È bellissimo perché c’è un entusiasmo enorme, siamo contenti di essere partiti bene e si vede un’impronta del mister, vogliamo continuare così”.

RICKY MASSARA A DAZN

Si è vista l’impronta di Gasperini, te lo aspettavi?

“La prima giornata ha dato risposte importanti e siamo felici, sappiamo che sarà un percorso lungo e c’è volontà di costruire con giocatori giovani e un allenatore che dà un’identità chiarissima. Si stanno vedendo cose, sappiamo bene che ci vuole tempo e dobbiamo avere pazienza, siamo fiduciosi”.

Gasperini dice che non bisogna pregare nessuno, ci sarà un ultimo tentativo per Sancho?

“Mi sono già espresso in maniera chiara, c’è un tema di motivazioni che da parte nostra devono essere straordinarie per venire qui. Questa vicenda non ha nulla da dire”.

Lo scambio Dovbyk-Gimenez?

“In realtà non vorrei smentire Tare ma non è una trattativa che è partita. Ci sono sempre sorprese nelle ultime 48 ore di mercato, allo stato attuale abbiamo il nostro centravanti e loro hanno Gimenez, sono forti e sono due goleador e siamo contenti così”.