(LIVE!) PISA-ROMA, le formazioni ufficiali: Gasperini non cambia, confermati Hermoso ed El Shaarawy

Seconda giornata di campionato per la Roma, che dopo l’esordio vincente contro il Bologna all’Olimpico cerca il bis anche in trasferta, sul campo del neopromosso Pisa.

I toscani, al ritorno in Serie A dopo ben 34 anni di assenza, faranno il massimo per regalare una gioia ai propri sostenitori. Gasperini predica massima attenzione per una trasferta che può nascondere insidie.

GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA DALL’ARENA GARIBALDI

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo undici titolare per affrontare il Pisa: Gasperini non cambia nulla e conferma l’11 dell’esordio in campionato: in difesa ancora Hermoso, a centrocampo Cristante con Konè, El Shaarawy e Soulè alle spalle di Ferguson.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale del Pisa: Semper; Caracciolo, Canestrelli, Lusuardi; Tourè, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.

Ore 18:45 Due ore esatte al fischio d’inizio del match. Cielo poco nuvoloso e temperatura gradevole a Pisa. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: Gasp sembra orientato a cambiare poco rispetto all’undici che ha battuto il Bologna.

PISA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Lusuardi; Tourè, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. All. Gilardino.
A disp.: –

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini.
A disp.: –

Arbitro: Giuseppe Collu.
Assistenti: Cecconi, Rossi M.
IV uomo: Manganiello.
VAR: Meraviglia.
AVAR: Maresca.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

  1. La Roma dovrà essere paziente ad aspettare l’occasione giusta per colpire. Il Pisa è squadra fisica, che la metterà sulla lotta e le marcature asfissianti per cercare a sua volta la sortita sulle palle lunghe per Nzola.
    Semper mi ha fatto una buona impressione in porta.
    Confido in Ferguson.

  3. lo so che molti non apprezzeranno…
    ma io Chiesa lo prenderei per quel ruolo alto a sx….
    intanto forza Roma ….tra un po’ si comincia

  5. Daje. Portamo a casa sti 3 punti ed andiamo alla sosta con qualche certezza in più e 15 giorni per far integrare i nuovi.

