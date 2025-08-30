SOULÈ: “Con Dybala in campo è un’altra cosa. Sento la fiducia intorno, posso fare molto di più”

Mati Soulè parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Pisa-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa all’Arena Garibaldi.

MATIAS SOULE A DAZN

Ti stai prendendo la Roma…

“Grazie alla fiducia che mi stanno dando. Mi sento bene e so che posso fare molto di più. Partita durissima, sono punti fondamentale”

Dicevano che non potevi giocare con Dybala e invece vi trovate benissimo in campo…

“Ovviamente, ma non solo con lui, con tutti. Proponiamo un gioco offensivo. Quando c’è Paulo ci dà un’altra cosa che ci aiuta tanto..”