SOULÈ: “Con Dybala in campo è un’altra cosa. Sento la fiducia intorno, posso fare molto di più”

Mati Soulè parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Pisa-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa all’Arena Garibaldi.
MATIAS SOULE A DAZN
Ti stai prendendo la Roma…
“Grazie alla fiducia che mi stanno dando. Mi sento bene e so che posso fare molto di più. Partita durissima, sono punti fondamentale”
Dicevano che non potevi giocare con Dybala e invece vi trovate benissimo in campo…
“Ovviamente, ma non solo con lui, con tutti. Proponiamo un gioco offensivo. Quando c’è Paulo ci dà un’altra cosa che ci aiuta tanto..”
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
ti hanno rubato il secondo gol, a quell arbitro e alla var se vai nel loro spogliatoio trovi la maglia del Pisa. ci hanno rubato un corner su wesley, il fallo di mano del Pisa non s e piu visto e tantomeno quello di soule, dulcis in fundo 5min di recupero senza che si sia perso neanche 1 minuto! per soule buona partita poco prima del gol grande errore, doveva tirare
ogni cambio fa 30 secondi di recupero, non esageriamo
Ogni slot fa 30 secondi, altrimenti la partita finisce a mezzanotte e mezza.
e pensare che c’è chi aveva il coraggio di criticarti🤣🤣🤣
Dominguez, Dybala ,Soulè 🤩
Dybala ha cambiato la partita,
spiace ma Elshaa non è più valido,
ha 20 minuti nelle gambe.
Stasera Dovbyk mi è piaciuto 💪🏻
Soltanto un Maresca al VAR poteva negargli la soddisfazione della doppietta. I giocatori pisani neanche avevano protestato.
Come Maresca solo D’amato, ma questa è una vecchia storia.
Gran bella partita Mati!
Matias ili migliore in campo, Wesley viene fuori alla distanza, gli avversari nel secondo tempo si stancano Lui invece è inesauribile! Paulo altro pianeta, Kone che to dico a fa, Ferguson mi piace molto…Arthem..aiuto..Dajeee!!6 punti!!!
il nuovo Iturbe 😂 quanti fenomeni da tastiera!!!
non io, non io, detto da subito il nuovo Lamela. Speriamo pure meglio.
Devi andare in doppia cifra tu Mati, non ci sono santi.
Certo, è più facile farlo giocando vicino a uno che ti porta via avversari piuttosto che un altro che ormai si marca anche da solo.
Fu così che drastico smise di credere in Dovbyk. Drasticamente 😁
No! Parlavo del Faraone, ormai nella sua piramide…
Di fronte all’olandese che tocca la palla come un centrocampista, beh non c’eravamo abituati.
A supporto di Artem restano sempre i numeri della scorsa stagione e i 15 pt portati da solo nella classifica della Roma.
Per fortuna che alcuni l’avevano giudicato uno scarsone Tutti spariti. Bravo Soulè
Dybala quest’anno va preservato deve giocare solo il campionato ovviamente occorrono ancora due tre acquisti. Se si vuole competere ad alto livello servono acquisti che fanno la differenza.
Abbiamo visto entra Dybala e cambia tutto anche i compagni hanno giocato meglio soprattutto Soulè e Konè mostruosi.
Ci vorrebbe un secondo Konè e uno tra Kean o Zirkzee così si potrebbe anche rinunciare all’attaccante sx se poi il presidente vuole stupirci con Nusa…..
Resto nel dubbio di un rigore negato, ma Mati ha risolto con scaltrezza e chiuso il match (roaperto dal VAR…!).
Sul 2-0 prevedevo una goleada….
Bene così.
La Roma fa 2 su 2 e Soule’ ha ripreso da dove aveva lasciato.
FORZA ROMA
Un rigore negato, un gol annullato, nella speranza che il Pisa pareggiasse. Poi dicono che gli arbitraggi non contano. Due punti. Due punti a inizio campionato, cosa contano? l’anno scorso ne è bastato uno!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.