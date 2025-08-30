HERMOSO: “Abbiamo giocato di squadra e siamo riusciti a vincere. Sto sfruttando questa opportunità”

Mario Hermoso parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Pisa-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa all’Arena Garibaldi.

MARIO HERMOSO A DAZN

Questo inizio per te?
“E’ importante giocare di squadra, anche chi entra dalla panchina. Abbiamo giocato compatti e siamo riusciti a vincere, siamo molto contenti”.

Il tuo rapporto con Gasperini?
“Sento la sua fiducia e sto sfruttando questa opportunità”

