GILARDINO: “Dovevamo concretizzare le occasioni avute. Nella ripresa le individualità della Roma hanno fatto la differenza”

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato all’Arena Garibaldi contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei toscani ai microfoni dei giornalisti al termine della partita.

Bel Pisa, potevate anche passare in vantaggio. E’ contento?

“Contento del primo tempo per tenuta del campo, per la volontà di fare male alla Roma. Quando crei tre palle gol nitide contro squadre di questo valore, devi concretizzarle. Poi siamo calati e la Roma è venuta fuori per qualità tecnica. Poi abbiamo fatto un ottimo finale. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, potevamo fare gol e pareggiarla, peccato”.

La reazione finale…

“Sì. Fare un primo tempo come quello contro una squadra come la Roma non è mai banale. Nel secondo tempo, vuoi la qualità della Roma, ci siamo abbassati e allungati, e le individualità hanno fatto la differenza. Dobbiamo ancora capire certi momenti della gara”.

Mercato?

“Siamo vigili, se ci sarà da migliorare prenderemo in considerazione le occasioni. Chi viene deve essere disposto al sacrificio, dovremo battagliare. Come si sono presentati i nuovi, che si sono messi al servizio dei compagni e così diventa più semplice per me”.