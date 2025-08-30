PISA-ROMA 0-1: le pagelle

La Roma batte anche il Pisa nella seconda giornata di campionato: decide una rete di Matias Soulè messa a segno nella ripresa.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi all’Arena Garibaldi per affrontare i toscani nel match valido per la seconda giornata di campionato:

Svilar 7 – Provvidenziale su Meister nel primo tempo. Nella ripresa un paio di parate non troppo problematiche.

Hermoso 6,5 – Continua a essere preferito a Ghilardi, pur giocando fuori posizione. E dalle sue prestazioni autoritarie si capisce il perchè. Dall’81’ Celik sv.

Mancini 6,5 – Meister è un cliente scomodo e nella prima parte di gara deve faticare più del previsto. Poi però gli prende le misure e lo annulla.

Ndicka 7 – Muro invalicabile, con le buone e con le cattive.

Wesley 6 – Nel primo tempo non trova spazi per affondare. Più arrembante nella ripresa.

Konè 7 – Solita imponenza nel recuperare i palloni vaganti a metà campo. Nel finale di gara diventa straripante.

Cristante 6 – Un po’ impreciso nel primo tempo, più solido e concreto nella ripresa.

Angelino 6 – Spinge coi tempi giusti, ma servirebbe un po’ più di efficacia una volta arrivati al dunque. Dal 91′ Rensch sv.

Soulè 7,5 – La Roma in attacco è inconsistente e allora tocca a Mati provare ad accenderla con le sue giocate. La crescita di questo ragazzo è esponenziale, il gol decisivo di stasera ne è un’ulteriore dimostrazione. Dal 91′ El Aynaoui sv.

El Shaarawy 5,5 – Troppo prevedibile. Dal 46′ Dybala 7 – Con lui in campo la Roma cambia faccia. Nonostante giochi largo a sinistra, posizione a lui poco congeniale, ha una qualità tale da cambiare volto alla partita.

Ferguson 6,5 – Parte bene con giocate apprezzabili, poi però finisce per farsi soffocare da Caracciolo. Torna incisivo nella ripresa con un assist per la rete di Soulè che vale i tre punti. Dal 73′ Dovbyk 6 – L’impegno c’è, i limiti anche. Fallisce anche stasera una palla gol piuttosto ghiotta.

GIAN PIERO GASPERINI 7 – Primo tempo opaco contro un Pisa galvanizzato e battagliero. Il cambio di Dybala nella ripresa ha fatto la differenza, dando qualità e imprevedibilità all’attacco. Altri tre punti messi in cascina, era importante partire con il piede giusto. Ora a Gasp serve un aiuto in questo finale di mercato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini