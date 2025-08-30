PISA-ROMA 0-1: le pagelle

La Roma batte anche il Pisa nella seconda giornata di campionato: decide una rete di Matias Soulè messa a segno nella ripresa.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi all’Arena Garibaldi per affrontare i toscani nel match valido per la seconda giornata di campionato:
Svilar 7 – Provvidenziale su Meister nel primo tempo. Nella ripresa un paio di parate non troppo problematiche.
Hermoso 6,5 – Continua a essere preferito a Ghilardi, pur giocando fuori posizione. E dalle sue prestazioni autoritarie si capisce il perchè. Dall’81’ Celik sv.
Mancini 6,5 – Meister è un cliente scomodo e nella prima parte di gara deve faticare più del previsto. Poi però gli prende le misure e lo annulla.
Ndicka 7 – Muro invalicabile, con le buone e con le cattive.
Wesley 6 – Nel primo tempo non trova spazi per affondare. Più arrembante nella ripresa.
Konè 7 – Solita imponenza nel recuperare i palloni vaganti a metà campo. Nel finale di gara diventa straripante.
Cristante 6 – Un po’ impreciso nel primo tempo, più solido e concreto nella ripresa.
Angelino 6 – Spinge coi tempi giusti, ma servirebbe un po’ più di efficacia una volta arrivati al dunque. Dal 91′ Rensch sv.
Soulè 7,5 – La Roma in attacco è inconsistente e allora tocca a Mati provare ad accenderla con le sue giocate. La crescita di questo ragazzo è esponenziale, il gol decisivo di stasera ne è un’ulteriore dimostrazione. Dal 91′ El Aynaoui sv.
El Shaarawy 5,5 – Troppo prevedibile. Dal 46′ Dybala 7 – Con lui in campo la Roma cambia faccia. Nonostante giochi largo a sinistra, posizione a lui poco congeniale, ha una qualità tale da cambiare volto alla partita.
Ferguson 6,5 – Parte bene con giocate apprezzabili, poi però finisce per farsi soffocare da Caracciolo. Torna incisivo nella ripresa con un assist per la rete di Soulè che vale i tre punti. Dal 73′ Dovbyk 6 – L’impegno c’è, i limiti anche. Fallisce anche stasera una palla gol piuttosto ghiotta.
GIAN PIERO GASPERINI 7 – Primo tempo opaco contro un Pisa galvanizzato e battagliero. Il cambio di Dybala nella ripresa ha fatto la differenza, dando qualità e imprevedibilità all’attacco. Altri tre punti messi in cascina, era importante partire con il piede giusto. Ora a Gasp serve un aiuto in questo finale di mercato.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Per una volta sono daccordo in tutto. Intanto Massara si deve mettere in testa che Svilar, Koné e Soulé valgono 80 milioni a testa. Perché li valgono.
Bella Roma per essere ancora work in progress.
Spero arrivino un paio di pedine e potrebbe diventare una Gran Bella Roma !
❤️🧡💛
È vero!
E Dybala il doppio. Luce calcistica
la Roma del secondo tempo mi è piaciuta moltissimo, ma se vogliamo, anche nel primo avevamo il controllo della partita.
speriamo negli innesti dal mercato, però la mano di Gasperini si vede.
Ti sei scordato N’ Dika…
6 dolbyk generoso
Kone voto 8…il resto tutti bene ma un po’ sottotono Angelino e il faraone
daje!
Kone’ oggi l’ho visto un pochino meno efficace salvo straripare nel finale!
Giusto per osservare “il pelo”…
Diciamo che sono altri vhe devono crescere.
Curioso di vedere se Angeliño svolti “sotto la minaccia greca” o crolli; finora non l’ho visto bene.
Conferme arrivano dalla difesa, fatta eccezione per un paio di sbavature.
Per il resto, “solito” Cristante (nel bene e nel male).
Ferguson c’è, di riffa o di raffa la sua presenza la fa sentire, eccome (assist!)!
Soule’ in crescita e decisivo.
Dybala sempiterno.
FORZA ROMA
Mi dispiace ma Dobvyk non merita 6.
Come nella partita contro il Bologna, la sua sufficienza e incapacita’ cronica di controllare e tenere il pallone ha causato un paio di ripartenze sanguinose del Pisa a campo semi-aperto.
E come contro il Bologna, sbaglia un gol fatto su cioccolatino di Kone (all’Olimpico, il cioccolatino era di Dybala, ma stessa qualita’ dolciaria).
Un’altra cosa che sottolineo: io non penso che esista una zona del campo in cui Dybala non tratti la palla come sa lui e non faccia cose da Dybala. Sinistra, destra, centro. Sono completamente d’accordo con Gasperini su questo e sono d’accordo anche sul fatto che Soule’ per arrivare al top deve spaziare pure lui perche’ ne ha chiaramente i mezzi tecnici. Le “mattonelle” preferite lasciamole a giocatori di levatura minore.
voti condivisibili, tranne il 6 a Dovbik, oltre ai soliti limiti tecnici nella difesa palla e nelle sponde, sbaglia anche un gol fatto con un tiro fiacco. Non più di 5, e speriamo nel Milan
Rispetto a Dobvik, Meister è più forte
Dybala ha cambiato la partita
poi Svillar Kone’ Soule?
ottima la preparazione fisica
6 a Dovbik e’ un regalo di Natale! Forse un 5+ era meglio! Giocatore lontano dalla squadra, sbaglia anche le cose piu’ facili. Speriamo che Ferguson non si faccia male!
Oggi vorrei dare il mio voto al VAR: 4️⃣
Non sono uno che si lamenta degli arbitri ma oggi hanno provato scientificamente, con due decisioni da manuale del Rubbentino, a rubarci la vittoria: rigore non dato per una spinta evidente e gol annullato per un fallo di mano molto ma molto opinabile.
No, il rigore no, dai…non esiste per un contatto così.
In quanto al gol annullato, io non sono stato in grado di vedere un replay dirimente, almeno nello streaming che ho seguito.
Confermate anche voi questa cosa?
Dybala – Soulé tutta un’altra camminata. Gioco-non-gioco, gioca Dybala (e per fortuna!). Eh ma non ritorna, ho letto qui tante volte. Ma che deve ritorna’? Ma aggiustate i piedi di certi altri giocatori. Speriamo che venga Dominguez per la sinistra e così Dybala trequartista. Trio argentino di cui abbiamo tanto bisogno. Se c’era pure Richard Rios a centrocampo non ce n’era per nessuno (ricordando evidentemente per chi non lo vuole capire che per Gasperini E.A. non è titolare.. e Cristante.. aó la precisione…)
