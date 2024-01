Calciomercato Roma, Belotti alla Fiorentina in prestito oneroso di 750mila euro. In serata la partenza per Firenze, domani le visite mediche

AS ROMA NEWS – La Fiorentina ha concluso l’affare Belotti con la Roma: il Gallo si trasferisce in prestito fino a giugno al club viola. Lo riferisce Sky Sport in questi minuti.

Dopo il via libera dei giallorossi alla partenza a titolo temporaneo dell’attaccante ex Torino, la viola ha raggiunto un’intesa con l’agente del calciatore sullo stipendio che Belotti percepirà da qui fino al termine della stagione.

Il calciatore partirà in serata per Firenze dove domani svolgerà le visite mediche, poi si metterà a disposizione di Italiano e della Fiorentina, diretta concorrente della Roma per un posto in Champions.

Pinto ha deciso lo stesso per questa soluzione, non apprezzata da tutti i romanisti perchè volta a risolvere un problema di una rivale per il quarto posto, anche per rivalutare un giocatore in vista del mercato estivo. Nelle casse della Roma finiranno 750mila euro per il prestito oneroso.

