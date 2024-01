Calciomercato Roma: Belotti verso la Fiorentina in prestito oneroso, c’è l’ok del giocatore

AS ROMA NEWS – Andrea Belotti sempre più diretto verso la Fiorentina. L’attaccante ha capito che qui a Roma avrà poco spazio, specie ore che De Rossi è orientato a giocare con il 4-3-3, modulo che previlegia più le ali che non i centravanti.

Per questo motivo il calciatore ha dato totale disponibilità a trasferirsi alla squadra viola: la trattativa con la Roma è caldissima, e anche l’agente del calciatore ha avuto diversi contatti con i dirigenti toscani.

La Fiorentina vuole assicurarsi un centravanti che possa permettere alla squadra più efficacia in fase realizzativa viste le difficoltà incontrate da Nzola.

La trattativa tra Belotti e la Fiorentina è caldissima, si parla di prestito oneroso fino a giugno, formula che potrebbe permettere ai viola di chiudere l’affare senza il bisogno di cedere prima l’angolano. La Roma a quel punto potrebbe andare all’assalto di Baldanzi per rinforzare il suo reparto avanzato. Il mercato giallorosso sta per infiammarsi proprio in questi ultimi giorni di trattative.

Fonti: Sky Sport / Gianlucadimarzio.com / alfredopedulla.com

