CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 10:30 – UN ESTERNO D’ATTACCO ANCORA NEL MIRINO – Tiago Pinto in questi ultimi giorni di mercato sta lavorando su un attaccante esterno. La prima resta quella naturalmente legata a Baldanzi (20) ma che sta trovando in questo momento una resistenza più forte da parte dell’Empoli. L’alternativa potrebbe essere Bernardeschi (29) che vuole tornare in Italia e ha avuto contatti con diversi club, tra questi anche la Roma. (Corriere dello Sport)

Ore 9:20 – KUMBULLA E CELIK, CESSIONI POSSIBILI – La Roma deve fare spazio ad Angelino e si prepara a cedere almeno un calciatore in rosa: Celik (27) ha offerte dalla Turchia ma tentenna, Kumbulla (23) è stato offerto in prestito a Genoa, Torino e Verona. (Il Messaggero)

Ore 8:10 – BELOTTI, LA FIORENTINA PREPARA L’OFFERTA – Ore calde sul fronte Belotti (30), ancora nel mirino della Fiorentina. I viola preparano l’offerta per convincere la Roma a cederlo, l’attaccante ha aperto totalmente all’ipotesi di un trasferimento in Toscana. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 7:00 – ANGELINO ALLA ROMA, OGGI L’ANNUNCIO – Dopo le visite mediche di ieri, è il momento delle firme per Angelino (27), che oggi si appresta a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Roma.

