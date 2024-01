Calciomercato Roma, Kumbulla vicinissimo al Sassuolo in prestito secco

AS ROMA NEWS – Dopo Belotti, anche Marash Kumbulla sembra avere le valigie pronte. Il difensore giallorosso sta infatti per lasciare Trigoria in prestito.

Il club che sembra determinato ad averlo fino a giugno è il Sassuolo di Dionisi, in netto vantaggio sull’Udinese, altra squadra che nelle ultime ore si era fatta avanti con la Roma per il centrale albanese.

Il Sassuolo però è convinto di poter chiudere, e tra stasera e domani dovrebbe arrivare la fumata bianca in prestito secco: Kumbulla, pronto a rientrare dopo il lungo infortunio, giocherà i prossimi sei mesi con la maglia neroverde.

Fonte: Gianlucadimarzio.com