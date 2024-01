Sanches e Smalling verso il rientro in gruppo: De Rossi ci conta per la corsa Champions

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Serviranno tutti, anche Renato Sanches e Chris Smalling, in questa corsa lunga e faticosa verso il quarto posto che la Roma di De Rossi dovrà affrontare da qui fino a fine maggio.

Il centrocampista portoghese sembra destinato a restare ancora a Trigoria: gli interessi timidi del Besiktas non hanno scaldato il suo cuore, con il calciatore che si dice determinato a tornare presto in campo e a mettersi una volta per tutte alle spalle i suoi continui guai fisici.

De Rossi sarebbe ben felice di riaverlo a pieno regime: nel suo 4-3-3 sarebbe un rinforzo di primo livello, ma le incognite sulle sue condizioni restano intatte. Renato Sanches rientrerà a breve in gruppo, già nel fine settimana, a pochi giorni dalla sfida di lunedì sera contro il Cagliari.

Più lontano il rientro di Chris Smalling, che però sta gradualmente superando i guai fisici che lo hanno tormentato in questa prima metà di stagione. L’inglese è tornato a lavorare in campo, seppur con sedute individuali, e già questo è positivo dopo i tanti mesi trascorsi tra la palestra e la fisioterapia.

Nei prossimi giorni è previsto un test per valutare la situazione del giocatore: se andrà bene già entro domenica potrà cominciare a svolgere un lavoro atletico insieme alla squadra, per poi tornare a lavorare individualmente quando gli uomini di De Rossi svolgeranno la parte tattica. L’obiettivo è riaverlo a disposizione entro la fine di febbraio.

Fonte: Corriere dello Sport

