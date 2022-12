Calciomercato Roma, Belotti verso l’addio: Fiorentina e Galatasaray in corsa

AS ROMA NEWS – Accolto come un beniamino dai tifosi romanisti la scorsa estate, l’avventura di Andrea Belotti in giallorosso sembra essere già ai titoli di cosa.

Il calciatore è chiamato a cambiare marcia fin dalla ripresa del campionato se vuole convincere la Roma a trattenerlo, col quale ha un contratto fino al 30 giugno 2023 con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di alcune condizioni sportive.

Se l’attaccante ex Torino, che finora ha segnato due gol in 17 presenze tra campionato ed Europa League, non riuscirà a offrire ben altre prestazioni, le strade si separeranno.

Due le squadre che si sono messe sulle tracce del Gallo: la Fiorentina e il Galatasaray.

