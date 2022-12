Roma, il rinforzo arriva a centrocampo: tre nomi in lizza

AS ROMA NEWS – Gennaio è alle porte e le voci di mercato che riguardano la Roma puntano dritte a un centrocampista: sarebbe questo il ruolo in cui Tiago Pinto si sta muovendo per cercare di accontentare Mourinho.

In difesa dunque si resterà così, con lo Special One che ora pensa a un cambio di modulo: tornando a giocare a quattro, la Roma non avrebbe bisogno di altri centrali in rosa, con Smalling e Ibanez come eventuale coppia titolare, e Mancini e Kumbulla come alternative.

Con l’arrivo di Solbakken, che si metterà a disposizione di Mou a inizio gennaio, saranno di nuovo utilizzati spesso gli esterni d’attacco. Quello che però manca alla squadra è qualità a centrocampo. Il rientro di Wijnaldum, che dovrebbe avvenire tra circa un mese, è un’incognita: quali saranno le sue condizioni dopo oltre cinque mesi di inattività?

Per questo Mourinho vorrebbe rinforzare la mediana con un altro centrocampista che possa permettergli eventualmente di giocare a tre. Il nome più caldo resta quello di Davide Frattesi (possibile incontro con Carnevali nei prossimi giorni), ma la Roma non vorrebbe privarsi di Bove e Frattesi, entrambi richiesti dal Sassuolo come contropartite. Affare complicato, più probabile per giugno.

E allora occhio al nome di Hossem Aouar, 24 anni, centrocampista franco-algerino del Lione, pallino di Pinto. Il giocatore può liberarsi a un prezzo decisamente meno importante dal club francese, che chiede un indennizzo di qualche milione. Resta da capire la volontà del calciatore, che per giugno ha già in mano diverse proposte.

Attenzione infine a Johnny Cardoso, 21 anni, centrocampista statunitense di origine brasiliana che gioca nell’International di Porto Alegre: ha ottenuto da poco il passaporto comunitario, ed è seguito da tempo dai giallorossi. Mediano con caratteristiche più difensive, ha poi spostato il suo raggio di azione in avanti grazie ai suoi piedi da brasiliano. Alla Roma piace, il prezzo è accessibile. Profilo dunque da tenere d’occhio nelle prossime settimane, quando il mercato tornerà ad aprirsi ufficialmente.

Giallorossi.net – G. Pinoli