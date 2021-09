Calciomercato Roma, Besiktas e Instabul Basaksehir su Santon

CALCIOMERCATO AS ROMA – Nonostante la chiusura del calciomercato in Italia e in gran parte dei campionati europei, Tiago Pinto continua a lavorare per piazzare gli esuberi ancora rimasti in rosa nei campionati dove il calciomercato è ancora aperto.

Tra questi figura Davide Santon che, nelle scorse settimane, avrebbe rifiutato le proposte di Fulham e Venezia.

Ma il terzino destro con ogni probabilità non sarà reintegrato in rosa, e dovrà quindi trovarsi una sistemazione se vuole continuare a giocare.

Stando a quanto riporta in questi minuti il portale calciomercato.com, sul terzino nelle ultime ore si sono fatte avanti due squadre turche: il Besiktas e Instanbul Basaksehir.

Entrambe sarebbero disposte a prenderlo a titolo gratuito.